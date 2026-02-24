Traditionslokal in Graz öffnet nach kurzer Sanierung wieder

Die Welscher Stub’n in der Grazer Schmiedgasse ist nach einer kurzen Umbauphase wieder geöffnet. Neu ist nicht nur der Look, sondern auch die Speisekarte.

Wer in den vergangenen Tagen an der Schmiedgasse vorbeiging, konnte es nicht übersehen: Hinter den Türen der Welscher Stub’n wurde gearbeitet. Jetzt ist klar, das Wirtshaus im Grazer Landhaus ist seit heute, dem 24. Februar, zurück, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Nach einer kurzen, intensiven Sanierungsphase hat das Traditionslokal wieder geöffnet. Ziel war kein radikaler Neustart, sondern eine behutsame Weiterentwicklung.

Modernisiert, aber mit Charakter

Die Welscher Stub’n zählt seit Jahren zu den Fixpunkten der Grazer Gastronomie. Entsprechend sensibel wurde umgebaut. Der Gastraum wirkt nun heller und offener, ohne seinen gewachsenen Charme zu verlieren. Historische Details und vertraute Elemente blieben erhalten, werden jedoch neu inszeniert. Auch optisch wurde nachgeschärft: Neue Stoffe, angepasste Lichtkonzepte und punktuelle Veränderungen sorgen für ein zeitgemäßes Ambiente. Gleichzeitig bleibt die Atmosphäre bewusst wirtshausnah, kein Bruch mit der Tradition, sondern eine sanfte Verjüngung.

Kulinarisch mit neuem Akzent

Nicht nur der Raum, auch das Angebot wurde weiterentwickelt. Neben der klassischen Wirtshausküche gibt es künftig zusätzliche Akzente auf der Karte. Geplant ist unter anderem ein Degustationsmenü, das saisonale Produkte in den Mittelpunkt stellt. Damit will man sowohl Stammgäste als auch neue Besucher ansprechen, ohne die eigene Identität zu verlieren.