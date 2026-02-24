31 NEOS-Kandidaten starten in Graz in die Vorwahl für die GR-Wahl

Der Wahlkampf für die Grazer Gemeinderatswahl 2026 nimmt weiter Fahrt auf. Jetzt machen die NEOS den nächsten Schritt: 31 Bewerber wurden offiziell für die interne Vorwahl zugelassen. Damit beginnt der öffentliche Auswahlprozess für die pinke Wahlliste, 5 Minuten hat berichtet. Eine Person bewirbt sich um die Spitzenkandidatur: Philipp Pointner. Für die weiteren Listenplätze stehen 30 weitere Kandidaten bereit.

Online-Dialog startet am Freitag

Bis Freitag, 27. Februar, erstellen alle Zugelassenen ihre persönlichen Online-Profile. Ab 16 Uhr sind diese öffentlich einsehbar. Ab diesem Zeitpunkt können sich direkt ein Bild machen, Fragen stellen und in den Dialog treten. Damit beginnt auch sogleich der öffentliche Online-Dialog: Bis einschließlich 8. März haben dann alle Interessierten die Möglichkeit, die Kandidaten kennenzulernen, Fragen zu stellen und sich ein umfassendes Bild von ihren inhaltlichen Schwerpunkten und ihrer Motivation zu machen. „Unser Anspruch ist klar: maximale Transparenz und echte Mitbestimmung. Wer für NEOS kandidieren möchte, muss sich auch der öffentlichen Diskussion stellen“, so NEOS-Landesgeschäftsführerin Lena Berner.

©Wiesmüller KFG-Clubchef bewirbt sich bei den Pinken.

Öffentliche Abstimmung folgt ab 9. März

Von 9. bis 16. März startet die erste Abstimmungsrunde. Dabei können alle Grazer online mitentscheiden. Gewählt wird in zwei getrennten Verfahren: einmal die Spitzenkandidatur, einmal die restlichen Listenplätze. Danach folgt eine zweite Phase, in der das Landesteam und der Bundesvorstand ihre Stimmen abgeben. Den Abschluss bildet eine Mitgliederversammlung am 21. März im Grazer Lendhafen. Dort wird die endgültige Liste beschlossen. Übrigens: Für eine große Überraschung sorgte die Kandidatur von KFG-Klubchef Alexis Pascuttini. Er hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Rolle bei der Aufarbeitung des FPÖ-Finanzskandals profiliert. Als Jurist und treibende Kraft im Untersuchungsausschuss machte er sich über Parteigrenzen hinweg einen Namen, insbesondere mit seinem Fokus auf Transparenz und Kontrolle öffentlicher Gelder, wie er immer wieder betont. Nun sieht er diese Themen bei den Neos am besten aufgehoben, 5 Minuten hat berichtet.