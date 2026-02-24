Neue Lernunterlagen sollen Demokratie in Graz greifbarer machen

In Graz kannst du jetzt Deutsch lernen und gleichzeitig verstehen, wie Demokratie vor deiner Haustür funktioniert. Die Stadt präsentierte neue Lernunterlagen, die Integration stärken und Teilhabe konkret möglich machen.

Deutsch lernen und dabei gleich wissen, wie die Stadt Graz tickt: Genau das will das Integrationsreferat mit den neuen Lernmaterialien „Demokratie in Graz“ erreichen. Vorgestellt wurde die neue Ausgabe der Deutschlernreihe „Neu in Graz“ bei einem Pressegespräch im Grazer Rathaus. Die Unterlagen verbinden Sprachvermittlung mit politischer Bildung. Sie erklären verständlich, wie demokratische Strukturen in Graz aufgebaut sind und wie du dich aktiv einbringen kannst. Ziel ist es, Orientierung zu geben und Beteiligung zu fördern.

„Demokratie greifbar machen“

Für Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) ist klar: „Wer in Graz lebt, soll die Möglichkeit haben, unsere Stadt zu verstehen und mitzugestalten. Sprache ist dafür der Schlüssel. Und politische Bildung schafft die Grundlage, damit Menschen ihre Rechte kennen und sich einbringen können. Mit diesen Lernunterlagen machen wir Demokratie greifbar und stärken den Zusammenhalt in unserer Stadt.“ Damit stellt die Stadt klar: Integration endet nicht beim Spracherwerb. Es geht auch darum, Rechte zu kennen und Verantwortung zu übernehmen.

Auszeichnung für innovativen Ansatz

Dass dieser Weg Anklang findet, zeigt auch eine Auszeichnung: Das Projekt „Deutsch-Lernmaterial mit Graz-Bezug“ wurde mit dem „Österreichischen Verwaltungspreis“ 2025 prämiert. Für Kavita Sandhu, Leiterin des Integrationsreferates der Stadt Graz, ist das eine Bestätigung: „Mit dem Projekt ‚Deutsch-Lernmaterial mit Graz-Bezug‘ verbindet die Stadt Graz Sprachförderung mit konkreter Orientierung im Alltag. Die Auszeichnung des Projekts beim „Österreichischen Verwaltungspreis“ 2025 bestätigt diesen innovativen Ansatz. Unser Ziel ist es, neue Grazer:innen von Anfang an bestmöglich zu unterstützen, den Zugang zu städtischen Angeboten zu erleichtern und die Identifikation mit unserer Stadt nachhaltig zu stärken.“

©Foto Fischer Ursula Strommer-Thier, Goodswill Eyawo (Geschäftsführer Migrant:innenbeirat); Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ), Kavita Sandhu (Geschäftsbereichsleitung Integration), Alexandra Lambrecht.

Teilhabe trotz Hürden

Wie wichtig politische Beteiligung ist, betont auch Godswill Eyawo, Geschäftsführer des Migrant:innenbeirats: „Politische Teilhabe ist das Fundament jeder Demokratie. Obwohl viele Migrant:innen in Österreich vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, ist es uns ein Anliegen, dass sie sich gesellschaftlich aktiv beteiligen und einbringen.“ Die Lernunterlagen sollen genau hier ansetzen.

Von Experten erarbeitet

Entwickelt wurden die Materialien vom Integrationsreferat gemeinsam mit Experten. Ursula Strommer-Thier gibt Einblick in die Arbeit dahinter: „Das komplexe Thema „Demokratie in Graz“ in den Materialien auf dem Niveau A1 und A2+ verständlich, greifbar und praxisnah zu gestalten – ohne dabei an Tiefe zu verlieren – war für uns nicht nur eine didaktische, sondern auch eine inhaltliche Herausforderung und verlangte viel Feingefühl und Kreativität. Klar strukturiert, methodisch auch für Ehrenamtliche einfach einsetzbar holen die Materialien die Lernenden sehr niederschwellig ab.“