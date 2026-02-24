Zu früh von Mama getrennt: Manfredo wegen „Überforderung“ abgegeben

Ein sieben Wochen altes Kätzchen wurde wegen „Überforderung“ abgegeben. Der kleine Manfredo ist gesund, doch sein Start ins Leben zeigt, was passiert, wenn Verantwortung zu spät beginnt.

Mit gerade einmal sieben Wochen sollte ein Katzenbaby noch bei seiner Mama sein. „Geborgen. Versorgt. Lernend“, so das Team der Arche Noah. Genau in dieser Zeit werden Immunsystem, Sozialverhalten und emotionale Stabilität geprägt. Doch für den kleinen Manfredo kam alles anders. Er wurde viel zu früh von seiner Mutter getrennt und landete schließlich bei der Arche Noah in Graz. Warum es so weit kam, darüber kann nur spekuliert werden. „Vielleicht ein unbedachter ‚Hoppala-Wurf‘. Vielleicht unkontrollierte Vermehrung. Vielleicht wurde die Verantwortung unterschätzt.“ Fix ist: Abgegeben wurde er wegen „Überforderung“ und „keine Zeit“.

Ein winziges Wesen bleibt zurück

Zurück blieb ein Kätzchen, das seine Welt gerade erst entdeckt. Ein Tier, das noch lernen sollte, wie man spielt, Grenzen setzt und Vertrauen fasst. Stattdessen musste Manfredo sich plötzlich in einer neuen Umgebung zurechtfinden. Gesund ist er zum Glück. Altersgerecht entwickelt. Ein bisschen schüchtern, aber freundlich, sanft und dankbar für jede Streicheleinheit. Die Mitarbeiter der Arche Noah betonen: Er ist „kein ‚Problemfall‘. Kein Sonderfall.“

©Arche Noah – Aktiver Tierschutz Austria Der kleine Kater ist gesund, noch etwas schüchtern und dankbar für jede Streicheleinheit bei der Arche Noah in Graz.

Kein Einzelfall

Genau das macht seine Geschichte so eindringlich. Manfredo steht stellvertretend für viele Jungtiere, die unüberlegt in die Welt gesetzt werden. Für Katzenbabys, die zu früh von ihrer Mutter getrennt werden. Für Entscheidungen, deren Folgen am Ende die Kleinsten tragen. Was für Menschen vielleicht eine spontane oder unüberlegte Entscheidung ist, bedeutet für ein Tier oft einen holprigen Start ins Leben. Gerade die ersten Wochen sind entscheidend für die Entwicklung – körperlich wie seelisch.

Verantwortung beginnt vorher

Die Arche Noah in Graz nutzt den Fall deshalb für einen klaren Appell. „Bitte denkt daran: Verantwortung beginnt VOR der Anschaffung“, so das Team. Ein Tier aufzunehmen heißt nicht nur, Futter bereitzustellen und Zeit einzuplanen. Es bedeutet auch, sich im Vorfeld Gedanken zu machen – über Kastration, Betreuung und langfristige Verantwortung. Manfredo hatte Glück. Er ist in Sicherheit und wird betreut. Doch seine Geschichte erinnert daran, dass ein guter Start ins Leben kein Zufall sein sollte.