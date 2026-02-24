Skip to content
/ ©Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz bei einem Einsatz.
Der LKW kam am Bundweg von der Fahrbahn ab und geriet in starke Seitenlage.
Kainbach bei Graz
24/02/2026
Rasche Bergung

Schräglage nach Unfall – LKW kippte um

Am Montagmittag rückte die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz zu einem LKW-Unfall aus. Der Lastwagen war von der Fahrbahn abgekommen und in starke Seitenlage geraten. Neun Kräfte standen im Einsatz - verletzt wurde niemand.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

Am Montag, dem 23. Februar 2026, um 12.21 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz zu einem technischen Einsatz am Bundweg alarmiert: Ein LKW ist von der Fahrbahn abgekommen und in starke Seitenlage geraten. Neun Einsatzkräfte rückten mit HLF 4, LKWA und WLF-K aus, sicherten zunächst die Unfallstelle und verhinderten ein weiteres Abrutschen des Fahrzeugs. Anschließend wurde der Lastwagen mit Seilwinde und Greifzug kontrolliert geborgen und wieder auf die Fahrbahn zurückgezogen. Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten verlief der Einsatz zügig, verletzt wurde niemand.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz
Mit Seilwinde und Greifzug wurde der Lastwagen kontrolliert geborgen.
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz
Neun Einsatzkräfte der Feuerwehr Kainbach bei Graz sicherten die Unfallstelle.
