Schräglage nach Unfall – LKW kippte um

Am Montagmittag rückte die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz zu einem LKW-Unfall aus. Der Lastwagen war von der Fahrbahn abgekommen und in starke Seitenlage geraten. Neun Kräfte standen im Einsatz - verletzt wurde niemand.

Am Montag, dem 23. Februar 2026, um 12.21 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz zu einem technischen Einsatz am Bundweg alarmiert: Ein LKW ist von der Fahrbahn abgekommen und in starke Seitenlage geraten. Neun Einsatzkräfte rückten mit HLF 4, LKWA und WLF-K aus, sicherten zunächst die Unfallstelle und verhinderten ein weiteres Abrutschen des Fahrzeugs. Anschließend wurde der Lastwagen mit Seilwinde und Greifzug kontrolliert geborgen und wieder auf die Fahrbahn zurückgezogen. Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten verlief der Einsatz zügig, verletzt wurde niemand.