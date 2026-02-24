Kundenzufriedenheit: Holding Graz erreicht Note 1,8

Graz wächst und mit der Stadt wachsen auch die Aufgaben der Holding Graz. Die aktuelle Kund:innenzufriedenheitsanalyse 2025 zeigt jetzt: Die Zufriedenheit der Grazer ist erneut gestiegen.

Ob Öffis, Wasser oder Müllabfuhr – an der Holding Graz kommt man im Alltag kaum vorbei. 99 Prozent der mehr als 900 befragten Grazer zwischen 16 und 75 Jahren kennen das Unternehmen. Schon 2024 lag der Wert bei 98 Prozent – heuer wurde er noch einmal übertroffen. Auch bei der Gesamtzufriedenheit legt die Holding zu: Die Note verbessert sich von 1,9 im Vorjahr auf 1,8. 2023 und 2022 lag sie noch bei 2,0. Besonders auffällig: Während Männer wie im Vorjahr die Note 1,8 vergeben, steigt die Zufriedenheit bei Frauen deutlich von 2,0 auf 1,8. Vor allem ältere Grazer zeigen sich heuer besonders zufrieden. Die 50- bis 59-Jährigen bewerten mit 1,7 (2024: 2,0), ebenso die Generation 60+ mit 1,7 (2024: 1,9).

Graz Linien holen kräftig auf

Ein echter Sprung gelingt den Graz Linien. Rund 73 Prozent der Grazer:innen sind mit dem öffentlichen Verkehr (sehr) zufrieden. 2024 waren es noch rund 61 Prozent, 2023 rund 60 Prozent. Als wichtigste Gründe nennen die Befragten die Pünktlichkeit, die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der Mitarbeiter sowie gute Anschlüsse und Taktungen. Auffällig: Personen über 50 Jahre bewerten das Angebot tendenziell besser als jüngere. Auch Stammkunden sind zufriedener als Gelegenheitsnutzer.

Wasser und Müll als „Vorzugsschüler“

Besonders stark schneidet die Sparte Infrastruktur und Energie ab. Die Gesamtzufriedenheit verbessert sich hier auf 1,6 (2024: 1,7). Spitzenreiter ist die Wasserwirtschaft mit der Note 1,5 – nach 1,6 im Vorjahr und 1,8 im Jahr 2023. Rund 93 Prozent zeigen sich (sehr) zufrieden. Auch die Abfallwirtschaft legt kontinuierlich zu: von 1,9 (2023) über 1,8 (2024) auf 1,6 im Jahr 2025. 89 Prozent bewerten die Leistungen als (sehr) zufriedenstellend. Im Bereich Stadtraum bleibt die Note mit 1,8 stabil, der Anteil der (sehr) Zufriedenen steigt jedoch deutlich auf rund 87 Prozent. Der Kundenservice hält mit 1,8 ebenfalls das gute Niveau. 72 Prozent fühlen sich ausreichend informiert; auch das ist mehr als in den Vorjahren. Wichtigster Informationskanal bleibt die Website, während Jüngere verstärkt auf soziale Medien und Apps setzen.

Apps bekannt, aber Luft nach oben

Die GrazMobil-App kennen 77 Prozent der Grazer:innen. Rund 64 Prozent davon nutzen sie auch. Besonders beliebt sind Ticketshop (74 Prozent) und Routenplaner (66 Prozent). Verbesserungswünsche betreffen vor allem die Benutzerfreundlichkeit, einfachere Zahlungsmöglichkeiten und mehr Echtzeitinformationen. Die Graz Abfall-App ist sechs von zehn Grazer:innen bekannt, zwei Drittel davon nutzen sie. 90 Prozent der Nutzer:innen sind (sehr) zufrieden. Auch die Schau auf Graz-App und die Graz Wasser-App bleiben in ihrer Bekanntheit stabil, bei der Nutzung gibt es leichte Verschiebungen.

tim bleibt gefragt

Das Mobilitätsangebot tim erreicht eine Bekanntheit von 74 Prozent. Rund 11 Prozent derjenigen, die tim kennen, nutzen es – ein stabiler Wert seit 2023. Besonders aktiv sind Stammkunden sowie die Altersgruppen 16–29 und 50–59 Jahre. Knapp 70 Prozent der Nutzer sind sehr oder eher zufrieden. Konkrete Standortwünsche gibt es nur vereinzelt, genannt werden unter anderem Murpark/Liebenau, Mariagrün, Center Nord und Hilmteich.

Kundenzufriedenheit 2025 im Überblick: Gesamtzufriedenheit Holding Graz: Note 1,8

(2024: 1,9 | 2023 & 2022: 2,0)

Bekanntheit Holding Graz: 99 %

(2024: 98 %)

Graz Linien – (sehr) zufrieden: 73 %

(2024: 61 % | 2023: 60 %)

Infrastruktur & Energie gesamt: Note 1,6

(2024: 1,7)

Wasserwirtschaft: Note 1,5

(2024: 1,6 | 2023: 1,8)

93 % (sehr) zufrieden

Abfallwirtschaft: Note 1,6

(2024: 1,8 | 2023: 1,9)

89 % (sehr) zufrieden

Stadtraum: Note 1,8

87 % (sehr) zufrieden

Kund:innenservice Infrastruktur & Energie: Note 1,8

82 % (sehr) zufrieden

Ausreichend informiert (Infrastruktur & Energie): 72 %

(2024: 68 % | 2023: 64 % | 2022: 62 %)

GrazMobil-App Bekanntheit: 77 %

Nutzung unter Kenner:innen: 64 %

Graz Abfall-App Zufriedenheit: 90 % (sehr) zufrieden

tim Bekanntheit: 74 %

Nutzung unter Kenner:innen: 11 %

70 % (sehr) zufrieden

„… alle einen Beitrag für eine lebenswerte Stadt leisten können“

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betont: „Die Ergebnisse sind sehr erfreulich und zeigen, dass die Menschen in unserer Stadt eine große Wertschätzung für die Kollegen haben, die tagtäglich für sie im Einsatz sind. Ich möchte aus diesem Anlass aber auch betonen, dass alle einen Beitrag für eine lebenswerte Stadt leisten können. Auch die besten Mitarbeiter können nicht immer und überall sofort zur Stelle sein, wenn jemand achtlos seinen Müll wegwirft.“ Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) sagt: „Dass die Menschen die Leistungen der Holding Graz über alle Bereiche hinweg so positiv bewerten, ist vor allem den Mitarbeitern zu verdanken. Sie sorgen jeden Tag dafür, dass unsere Stadt funktioniert – vom öffentlichen Verkehr über die Energie- und Wasserversorgung bis zur Abfallentsorgung und vielen weiteren Services. Für diesen Einsatz und die verlässliche Arbeit möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“ Holding Graz-CEO Gert Heigl ergänzt: „Die Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsanalyse 2025 unterstreichen den langjährigen positiven Trend: Die Holding Graz und ihre Mitarbeiter leisten einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität in Graz und erfüllen die Erwartungen der Bevölkerung auf konstant hohem Niveau – mit weiter steigender Tendenz.“