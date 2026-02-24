Schöckl-Übung: 30 Statisten für Gondel-Rettung gesucht

Am Samstag wird’s am Grazer Hausberg ernst - zumindest probeweise. Für eine große Seilbahnübung werden 30 mutige Statisten gesucht, die sich aus einer Gondel abseilen lassen. Verpflegung inklusive.

Bei der großen Seilbahn-Übung am Grazer Schöckl wird der Stillstand der Gondeln geprobt. Dafür werden 30 Statisten gesucht, die sich von der Bergrettung abseilen lassen.

Was passiert, wenn die Schöckl Seilbahn mitten in der Fahrt stehen bleibt? Genau das wird am Samstag, dem 28. Februar, zwischen 8.30 und 14 Uhr geübt. Im Auftrag der Holding Graz findet die alljährliche Seilbahnübung am Grazer Schöckl statt. Übungsziel ist die Evakuierung der Fahrgäste bei einem Stillstand. Klingt dramatisch, ist aber reine Vorsorge. Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, wird das Szenario realitätsnah durchgespielt.

Acht Ortsstellen im Einsatz

Damit das klappt, rücken zahlreiche Einsatzkräfte an. Bergretterinnen und Bergretter aus gleich acht Ortsstellen sind mit dabei: Bergrettung Graz, Übelbach, Köflach, Voitsberg, Deutschlandsberg, Weiz, Fladnitz Teichalm und Mixnitz. Unterstützt werden sie von Feuerwehr, Rotes Kreuz Graz-Umgebung, Holding Graz und Polizei. Gemeinsam trainieren sie den Ernstfall.

30 Plätze in luftiger Höhe

Damit die Übung auch wirklichkeitsnah abläuft, braucht es Menschen in den Gondeln. Die Bergrettung sucht daher dringend Freiwillige. Gesucht werden Personen, die die einzelnen Gondeln besetzen und von den Einsatzkräften mittels Seiltechnik aus den Gondeln abgeseilt werden. Besondere Voraussetzungen? Keine. Es sind „keine körperlichen oder klettertechnischen Voraussetzungen nötig“.

Mitmachen statt zuschauen

Wenn du also schon immer wissen wolltest, wie sich eine Rettung aus der Gondel anfühlt, ist das deine Gelegenheit. „Wenn du also Interesse hast, an dieser Übung teilzunehmen und einmal aus einer Gondel abgeseilt werden möchtest, dann melde dich mit Vor- und Nachnamen und deiner Telefonnummer über eine PN oder die folgende Mailadresse an: graz@bergrettung-stmk.at„. Die Teilnehmerzahl ist allerdings auf 30 Personen limitiert. Immerhin: Für die Verpflegung ist gesorgt.