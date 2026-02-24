Mitternachtsbad: Dachs landete in Grazer Pool und saß fest

Kurz vor Mitternacht am Montag, 23. Februar, staunten Tierretter wohl nicht schlecht: Ein Dachs stürze in einen Pool und kam von selbst nicht mehr heraus. Die Tierhilfe Steiermark rückte aus und befreite den ungebetenen Badegast.

Kurz vor Mitternacht am 23. Februar saß dieser Dachs in einem teilweise mit Wasser gefüllten Pool in Graz fest.

In einem Grazer Garten steckte ein Dachs in einem teilweise mit Wasser gefüllten Pool. Alleine kam das Wildtier nicht mehr heraus. Eine Leiter wurde bereitgestellt, doch diese nahm das Tier nicht an. Daraufhin rückte die Tierhilfe Steiermark aus.

Mit einem Kescher wurde der unverletzte Dachs von der Tierhilfe Steiermark gesichert und anschließend in einem nahegelegenen, dicht bewachsenen Gebiet freigelassen.

Sicherung mit Kescher

„Kurz vor Mitternacht wurden wir zu einem Dachs gerufen, der in einem Pool festsaß. Der Pool war teilweise noch mit Wasser gefüllt, eine bereitgestellte Leiter wurde vom Tier jedoch nicht angenommen. Mit zwei Einsatzkräften vor Ort konnte der unverletzte Dachs rasch mittels Kescher gesichert werden. Seine Begeisterung hielt sich zwar in Grenzen, dennoch konnte er anschließend in einem nahegelegenen, dicht bewachsenen Gebiet wieder freigelassen werden“, so die Tierhilfe Steiermark.