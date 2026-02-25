E-Scooter löst Wohnungsbrand in Graz-Gries aus

Dienstagabend stand eine Wohnung in der Lazarettgasse in Graz-Gries in Flammen. Ein 30-Jähriger versuchte noch selbst zu löschen. Am Ende musste die Feuerwehr anrücken. Verletzt wurde niemand.

Ein defekter E-Scooter dürfte in Graz-Gries einen Wohnungsbrand ausgelöst haben. Der Bewohner konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Gegen 20 Uhr heulten am Dienstag, dem 24. Februar 2026, in der Lazarettgasse im Bezirk Gries die Sirenen. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz und der Polizei rückten zu einem Mehrparteienhaus aus. In einer Wohnung war ein Brand ausgebrochen. Dichter Rauch und Flammen sorgten für einen Großeinsatz am Abend.

Bewohner greift selbst zum Feuerlöscher

Der 30-jährige Wohnungsbesitzer bemerkte das Feuer und versuchte noch, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher einzudämmen. Doch der Löschversuch blieb erfolglos. Als klar war, dass sich das Feuer nicht so einfach unter Kontrolle bringen lässt, verließ er die Wohnung rechtzeitig. Er blieb unverletzt. Die alarmierten Einsatzkräfte übernahmen die Löscharbeiten. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit nicht fest. Weitere Personen kamen laut ersten Informationen nicht zu Schaden.

E-Scooter als mögliche Ursache

Zur Brandursache gibt es bereits erste Hinweise. Laut Ersterhebungen wird davon ausgegangen, dass die vermeintliche Brandursache ein defekter E-Scooter gewesen sein dürfte. Die Ermittlungen dazu laufen. „Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.