Ab 16. März: Grünschnitt gratis in Graz entsorgen

In Graz kannst du ab 16. März deinen Grünschnitt wieder kostenlos abgeben. An drei Standorten werden Gartenabfälle bis 25. April gratis übernommen - Montag bis Samstag. Was du wissen musst, liest du hier.

Mit den ersten warmen Tagen beginnt für viele Grazer die Arbeit im Garten. Sträucher werden geschnitten, Äste gesammelt, Beete vorbereitet. Genau dafür startet am 16. März (Montag) wieder die Grünschnittaktion der Holding Graz. Bis 25. April (Samstag) kannst du deine Gartenabfälle kostenlos entsorgen. Die Aktion läuft über mehrere Wochen und richtet sich an alle, die ihren Grünschnitt fachgerecht loswerden möchten.

Drei Standorte in Graz:

Während der Aktion stehen dir drei Abgabestellen zur Verfügung. Geöffnet ist jeweils von Montag bis Samstag.

  • Von 8 bis 18 Uhr kannst du deinen Grünschnitt im Ressourcenpark Graz in der Sturzgasse 5, 8020 Graz, abgeben.
  • Von 9 bis 17 Uhr ist die Abgabe am Gelände der Firma Ehgartner, Wasserwerkgasse 5, 8045 Graz, möglich.
  • Ebenfalls von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist die Sammelstelle in der Maggstraße 35, 8041 Graz – die Einfahrt ist dort nur über die Maggstraße erlaubt.

Wichtig: An Sonn- und Feiertagen bleiben alle Standorte geschlossen. Plane deine Fahrt also rechtzeitig unter der Woche oder am Samstag ein. So steht dem Frühjahrsputz im eigenen Garten nichts mehr im Weg.

