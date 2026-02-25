Ab 16. März: Grünschnitt gratis in Graz entsorgen

Während der Aktion stehen dir drei Abgabestellen zur Verfügung. Geöffnet ist jeweils von Montag bis Samstag.

Von 8 bis 18 Uhr kannst du deinen Grünschnitt im Ressourcenpark Graz in der Sturzgasse 5, 8020 Graz, abgeben.

Von 9 bis 17 Uhr ist die Abgabe am Gelände der Firma Ehgartner, Wasserwerkgasse 5, 8045 Graz, möglich.

Ebenfalls von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist die Sammelstelle in der Maggstraße 35, 8041 Graz – die Einfahrt ist dort nur über die Maggstraße erlaubt.

Wichtig: An Sonn- und Feiertagen bleiben alle Standorte geschlossen. Plane deine Fahrt also rechtzeitig unter der Woche oder am Samstag ein. So steht dem Frühjahrsputz im eigenen Garten nichts mehr im Weg.