Neuer 11.500-Quadratmeter-Park entsteht in der Grazer Daungasse

Mitten in einem dicht bebauten Viertel wächst bald eine neue grüne Oase. In der Daungasse wird auf Basis des Flächenwidmungsplans eine 1,15 Hektar große öffentliche Parkanlage errichtet. Für die Umsetzung hat der Gemeinderat bereits 2 Millionen Euro beschlossen und budgetär reserviert. Der neue Park ist als multifunktionaler Stadtteilpark geplant. Er soll Familien, Jugendliche, Pensionisten und Sportbegeisterte gleichermaßen ansprechen. Damit reagiert die Stadt auf den steigenden Bedarf an Freiflächen in wachsenden Wohngebieten. „Grünraum ist Lebensraum. Gerade in dicht bebauten Vierteln schaffen Parks Orte der Begegnung, Bewegung und Erholung. Mit dem neuen Park in der Daungasse investieren wir gezielt in zusätzliche Freiflächen für die wachsende Stadt“, betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne).

©Stadt Graz / Foto Fischer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner mit Christine Radl und Katrin Köppel von der Grünraum-Abteilung beim bereits errichteten inklusiven Spielgerät im Metahofpark.

Spiel, Sport und Natur

Geplant sind ein Spielbereich für Kinder und Jugendliche, ein zentraler Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität sowie Sportflächen, etwa für Beachvolleyball und Fußball. Eine durchgehende Geh- und Radverbindung soll den Park gut erschließen. Auch die Natur bekommt Raum: Vorgesehen sind naturnahe Flächen zur Förderung der Biodiversität. Damit soll der Park nicht nur Treffpunkt, sondern auch Lebensraum für Pflanzen und Tiere werden. Im Mai 2026 startet der erste Bürgerdialog. Ergänzt wird dieser durch Workshops und einen Stadtteilspaziergang. Die finale Planung soll im dritten Quartal 2026 vorliegen.

Metahofpark wird sicherer und grüner

Parallel dazu beginnen die Vorarbeiten für die Sanierung des Metahofparks. Dafür wurden 520.000 Euro bereitgestellt. Ziel ist es, die Einsehbarkeit zu verbessern und damit die Sicherheit zu erhöhen. Geplant sind außerdem Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit. Überalterte Ziergehölze werden durch heimische Arten ersetzt, zudem werden Teilbereiche entsiegelt. Der bestehende Rodelhügel bleibt erhalten, die Beleuchtung wird ergänzt. Ein neuer Eingang in der Babenbergerstraße soll den Zugang erleichtern. Der Spielplatz wurde bereits erneuert und inklusiv gestaltet. Zusätzlich sind Tischtennis, Picknicktische, ein Wasserspiel und eine Blühwiese vorgesehen. Eine weitere Bürgerinformation ist im zweiten Quartal 2026 geplant, der Baustart im vierten Quartal.

Über 100.000 Quadratmeter neues Grün

Die aktuellen Projekte sind Teil einer größeren Entwicklung. „Über 100.000 Quadratmeter neue öffentliche Parkflächen sind in den vergangenen vier Jahren in Graz entstanden. Für viele Grazer:innen bedeutet das konkret: ein Spielplatz in Gehweite, ein schattiger Platz im Sommer und ein Stück Natur vor der Haustür“, so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner abschließend.