Hiobsbotschaft beim GAK: Spieler muss operiert werden

Nach Knieschmerzen ist es jetzt Gewissheit: Innenverteidiger Yannick Oberleitner fällt für längere Zeit aus. Der 23-Jährige muss am Knie operiert werden. Für das Team in Rot-Weiß ist das ein herber Rückschlag.

Zu Wochenbeginn bestätigte sich der Verdacht, der schon länger im Raum stand. Yannick Oberleitner muss sich einer Knie-Operation unterziehen. Damit ist klar: Der 23-jährige Innenverteidiger wird dem Team für längere Zeit fehlen. Bereits vor dem Heimspiel gegen Red Bull Salzburg am 15. Februar hatte Oberleitner wegen Knieschmerzen pausieren müssen. Wenige Tage später folgte dann die Hiobsbotschaft. Eine Operation ist unumgänglich.

In die Startelf gekämpft

Besonders bitter ist der Ausfall, weil sich Oberleitner im Laufe der Saison Schritt für Schritt in die Startelf gespielt hat. Acht Partien absolvierte er für Rot-Weiß. Mit Einsatz und starken Leistungen verdiente er sich sein Leiberl in der Abwehr. Gerade jetzt, wo er sich festgespielt hatte, wird er dem Team fehlen. Der Eingriff bedeutet eine längere Zwangspause.

Sportdirektor spricht Klartext

Auch Sportdirektor Tino Wawra findet deutliche Worte: „Yannicks Verletzung ist bitter für uns, da er sich im Laufe der Saison sein Leiberl erkämpft und wirklich gute Leistungen gezeigt hat. Wir hoffen, dass die OP und der weitere Genesungsverlauf möglichst problemlos ablaufen und dass Yannick möglichst bald wieder an seiner Rückkehr arbeiten kann“.