Neuer Mobilitätspartner: Westbahn wird Partner des SK Sturm Graz

Mit März fährt die Westbahn auf der Südstrecke und steigt gleichzeitig als offizieller Partner beim SK Sturm Graz ein. Die neue Verbindung soll Fans künftig noch schneller und bequemer nach Graz bringen.

Ein neuer Zug rollt in Richtung Graz und mit ihm eine neue Partnerschaft. Die Westbahn ist ab sofort offizieller Mobilitätspartner des SK Sturm Graz. Pünktlich zum Start auf der Südstrecke verbindet das Unternehmen Wien, Graz, Klagenfurt und Villach und setzt damit auch ein Zeichen im Sport. Ab Anfang März ist die Westbahn auf der Strecke von Wien über Graz und Klagenfurt bis nach Villach unterwegs. Für Sturm-Fans bedeutet das: kürzere Reisezeiten und mehr Komfort auf dem Weg zu Auswärtsspielen oder Heimpartien.

Schnellster Zug im Süden

Mit bis zu 250 km/h ist die Westbahn nach eigenen Angaben der schnellste Zug im Süden Österreichs. Von Wien nach Graz dauert die Fahrt weniger als zweieinhalb Stunden. Von Graz nach Klagenfurt sind es sogar unter 45 Minuten. An Bord setzt das Unternehmen auf gewohnten Komfort: Ledersitze, Steckdosen an jedem Platz sowie Angebote wie „Relax Check-in“ und „WestFixplatz“. Damit soll die Reise nicht nur schnell, sondern auch angenehm sein.

„Fußball verbindet – die Westbahn auch“

Für die Westbahn ist die Kooperation ein logischer Schritt. Theresa Kriechhammer, Head of Marketing Westbahn, sagt: „Fußball verbindet – die Westbahn auch. Mit dem Start der Westbahn in den Süden freuen wir uns über die Partnerschaft mit SK Sturm Graz und auf eine erfolgreiche Saison.“ Mit dem Engagement möchte das Unternehmen seine Präsenz im Süden weiter stärken und gleichzeitig die Verbindung zu den Fans ausbauen.

Starker Partner in Schwarz-Weiß

Auch beim SK Sturm Graz sieht man der Zusammenarbeit positiv entgegen. Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich betont: „Mit der Westbahn gewinnen wir einen starken und innovativen Partner, der – genau wie der SK Sturm Graz – für Verlässlichkeit, Qualität und Weiterentwicklung steht. Die neue Verbindung auf der Südstrecke macht nicht nur Reisen schneller und komfortabler, sondern verbindet auch unsere Fans, Partner und den Klub noch enger miteinander. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und auf viele gemeinsame Projekte in schwarz-weiß.“