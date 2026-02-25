Bahnbrücke in der Grazer Herrgottwiesgasse wird modernisiert

Die ÖBB erneuern die Eisenbahnbrücke in der Herrgottwiesgasse zwischen Haupt- und Ostbahnhof. Ab Februar beginnen die Arbeiten bei laufendem Betrieb, im August 2026 folgt die entscheidende Bauphase mit Streckensperre.

Die ÖBB starten mit dem Neubau der Eisenbahnbrücke in der Herrgottwiesgasse zwischen dem Grazer Hauptbahnhof und dem Grazer Ostbahnhof. Die bestehende Brücke, die im Jahr 1948 als genietet ausgeführte Stahlkonstruktion errichtet wurde, hat das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht und wird durch ein modernes Stahlfachwerk ersetzt. Insgesamt investieren die ÖBB rund 4,7 Millionen Euro in dieses wichtige Infrastrukturvorhaben, dessen Fertigstellung bis Ende Oktober 2026 vorgesehen ist.

Start der Arbeiten bereits im Februar bei laufendem Bahnbetrieb

Noch im Februar beginnen die Erd- und Fundamentierungsarbeiten an den Widerlagerbereichen. Zur sicheren Fundamentierung kommt ein Mikropfahlsystem zum Einsatz. Aufgrund von Bombenverdachtsfällen werden alle Arbeiten von einer Kriegsmittelaufsicht begleitet.

Hauptarbeiten mit Streckensperre im August 2026

Nach Abschluss der Fundamentierung wird die bestehende Brücke abschnittsweise abgetragen und neu aufgebaut. Anschließend wird ein Lehrgerüst über den Mühlgang und die Herrgottwiesgasse errichtet, auf dem die neue Brückenkonstruktion montiert wird. Die neue Stahlbrücke wird in neun Einzelteilen angeliefert und in einem Längsverschubverfahren vor Ort zusammengebaut – eine Arbeitsweise, die höchste Präzision und exakte Planung erfordert. Die neuen Einzelteile wiegen jeweils rund 27 Tonnen. Von 8. bis 23. August 2026 finden die entscheidenden Bauphasen statt. In diesem Zeitraum wird eine Gesamtstreckensperre zwischen Graz Hauptbahnhof und Gleisdorf eingerichtet. Für die Fahrgäste wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen organisiert.