Geschichte zum Hören: Ausstellung in Graz zeigt Armut damals und heute

Eine neue Ausstellung an der Universität Graz gibt Einblicke in Armutserfahrungen von früher und heute. Hörstationen lassen Menschen aus dem Mittelalter zu Wort kommen und verbinden deren Alltagssorgen mit modernen Beispielen.

Was verbindet den Schmied Giulio, der vor fast 500 Jahren in Bologna arbeitete, mit einer alleinerziehenden Mutter aus der Steiermark, die kürzlich ihren Job verloren hat? Beide haben Angst, bald ihre Miete nicht mehr bezahlen zu können. Wie fühlt es sich an, existenzielle Sorgen zu haben? Eine Ausstellung an der Uni Graz vermittelt persönliche Einblicke in Armutserfahrungen damals und heute. An Hörstationen bekommen Menschen aus dem Mittelalter eine Stimme. Eröffnet wird die Schau am 5. März 2026 im Foyer der Universitätsbibliothek.

Ausstellung an der Uni Graz zeigt Armut damals und heute

Seit über einem Jahrzehnt befasst sich die Historikerin Tanja Skambraks mit dem Thema Armut und Armutsbekämpfung im Mittelalter. „Die Forschung geht davon aus, dass damals 50 bis 70 Prozent aller Menschen von konjunktureller Armut betroffen waren. Kriege, Epidemien oder Hungersnöte nach Missernten führten immer wieder zu Versorgungsengpässen“, weiß die Professorin der Uni Graz. Was die Wissenschaftlerin besonders interessiert, ist die persönliche Sicht der Menschen. In mittelalterlichen Quellen findet sich so einiges, was diesen Blickwinkel eröffnet. Im Rahmen eines von Skambraks geleiteten Seminars haben nun Geschichte-Studierende ausgehend von verschiedenen historischen Texten Hörstationen gestaltet, mit denen sie Betroffenen von damals eine Stimme verschaffen. Gleichzeitig vermitteln sie Wissenswertes über den Lebensalltag der Armen, den Umgang mit Bettlerinnen und Bettlern, Erfahrungen von Sexarbeiterinnen, sozialen Auf- und Abstieg sowie über Armutsbekämpfung und freiwillige Armut als christliches Ideal.

Ausstellung mit Hörstationen

Diese Hörstationen sind Teil der Ausstellung „(Leben und) Überleben in Armut in Mittelalter und Gegenwart“, einem Kooperationsprojekt von Uni Graz, Caritas Steiermark, Akademie Graz und La Strada. Nach der Eröffnung am 5. März wird die Schau bis Ende des Monats im Foyer der Universitätsbibliothek zu sehen sein. Zusätzlich werden Führungen für Schulklassen angeboten, und am 24. März laden die Veranstalterinnen zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Armutserfahrung und Armutswissen. Perspektiven aus Vergangenheit und Gegenwart“.