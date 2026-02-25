Vergessenes Öl am Herd löste Küchenbrand aus

Am Mittwochabend, 25. Februar 2026, geriet in einer Wohnung in der Steyrergasse eine Pfanne auf einem Herd in Brand. Drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 18 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in die Steyrergasse in Graz/Jakomini gerufen. Nach ersten Erhebungen dürfte eine auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessene Pfanne samt Speiseöl Feuer gefangen haben. Ein 29-jähriger Bewohner versuchte daraufhin, die brennende Pfanne auf den Balkon zu tragen. Dieser Versuch misslang jedoch, wodurch sich die Flammen im Küchenbereich ausbreiteten. Der 29-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen an der rechten Hand zu.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung: Drei Personen im Krankenhaus

Die Berufsfeuerwehr Graz traf kurz nach der Alarmierung am Einsatzort ein und konnte bereits um 18.15 Uhr „Brand aus“ geben. Drei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches in der Wohnung befanden, wurden aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Roten Kreuz in das LKH Graz verbracht. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.