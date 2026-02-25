Tierische Rettung: Dachs in Graz wieder aus misslicher Lage befreit

Schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen wurde die Tierhilfe Steiermark Mittwochabend zu einem Dachseinsatz im Grazer Stadtgebiet alarmiert. Ein Dachs hatte sich unter einem geparkten Auto verkrochen.

Die Finderin entdeckte das Tier unter ihrem Fahrzeug, blieb vor Ort und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Der Einsatz gestaltete sich besonders herausfordernd. Der Zustand des Tieres war aufgrund seiner Lage schwer zu beurteilen. Erschwerend hinzu kam der Einsatzort an einer frequentierten Straße zur abendlichen Hauptverkehrszeit.

Dachs unter Auto: Aufwändige Tierrettung in Graz

Aus Sicherheitsgründen wurde das Fahrzeug zunächst mittels Netzes rundum gesichert, bevor der Dachs nach rund 50 Minuten befreit werden konnte. In Rücksprache mit dem Verein für kleine Wildtiere in großer Not wurde zunächst eine Auswilderung beschlossen, da der Dachs äußerlich unverletzt wirkte. Kurz nach der Freilassung zeigte sich jedoch eine Verletzung am Hinterbein. Der Dachs wurde umgehend erneut gesichert und zur weiteren Versorgung an den Verein für kleine Wildtiere in großer Not übergeben. „Gerade im innerstädtischen Bereich sind Wildtiere extremen Stresssituationen ausgesetzt. Solche Einsätze erfordern viel Geduld, Teamarbeit und schnelle Entscheidungen“, so die Tierhilfe Steiermark.

Die Tierhilfe Steiermark bedankt sich bei der aufmerksamen Finderin für ihre Aufmerksamkeit und umgehende Alarmierung sowie beim Verein für kleine Wildtiere in großer Not für die rasche und professionelle Übernahme des Tieres.

Dachs landete in Grazer Pool und saß fest

