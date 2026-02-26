Steirerderby: HSG Holding Graz empfängt die BT Füchse

Im Steirerderby wollen die Grazer nun wieder die volle Punkteausbeute mitnehmen. Wieder war es ein Tor in der letzten Sekunde, das den Grazer Handballern am vergangenen Wochenende einen Punkt kostete. Zeit zum Ärgern gab es jedoch keine: Unmittelbar nach dem Spiel legte Trainer Spyros Balomenos den Fokus auf das nächste Derby-Duell: „Das Spiel gegen Lipizzanerheimat stand in jeder Sekunde auf Messers Schneide, es hätte auch für uns das glücklichere Ende geben können. Wir blicken auf ein qualitativ sehr hochwertiges und intensives Spiel zurück. Zuhause wollen wir nun ähnlich auftreten und gegen Bruck/Trofaiach am Samstag punkten.“

Steirerderby im Raiffeisen Sportpark Graz

Während die HSG Holding Graz in Bärnbach im Einsatz war, feierten die BT Füchse Auto Pichler einen 34:30-Achtungserfolg über Sparkasse Schwaz Handball Tirol. „Die Füchse kommen immer mehr in Fahrt, sie verfügen über viele Routiniers, die die Mannschaft zum Sieg dirigieren. Aber auch wir bringen unser Spiel gut auf die Platte. Unser Ziel ist klar: Zwei Punkte in Graz behalten“, so HSG-Holding-Graz-Spieler Matej Galina. Los geht’s um 19 Uhr, zuvor ist bereits das Future Team ab 17 Uhr im Einsatz.