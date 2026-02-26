Von 30. März bis 30. Oktober 2026 wird die Elisabethinergasse umfassend saniert. Die genauen Pläne findest du hier im Überblick.

Im Zeitraum von 30. März bis 30. Oktober 2026 finden in der Elisabethinergasse umfassende Bau- und Sanierungsarbeiten statt. Ziel ist es, die Infrastruktur zu modernisieren, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum nachhaltig zu verbessern.