Elisabethinergasse wir umfassend saniert: Maßnahmen im Überblick
Von 30. März bis 30. Oktober 2026 wird die Elisabethinergasse umfassend saniert. Die genauen Pläne findest du hier im Überblick.
Im Zeitraum von 30. März bis 30. Oktober 2026 finden in der Elisabethinergasse umfassende Bau- und Sanierungsarbeiten statt. Ziel ist es, die Infrastruktur zu modernisieren, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum nachhaltig zu verbessern.
Das sind die Maßnahmen im Überblick
Öffentlicher Verkehr:
- Neugestaltung und Errichtung von zwei Haltestellen (Linien 40, 67 und N3): Modernere, barrierefreie Haltestellen verbessern Komfort und Sicherheit für alle Fahrgäste.
Straßenraum & Mobilität:
- Sanierung der Fahrbahn und Gehsteige: Eine erneuerte Oberfläche sorgt für mehr Sicherheit, bessere Befahrbarkeit und ein gepflegtes Erscheinungsbild.
- Anpassung der Verkehrslichtsignalanlage im Kreuzungsbereich: Die Ampelanlage wird technisch und verkehrlich optimiert, um das Unfallrisiko zu minimieren.
Grünraum & Stadtbild:
- Neugestaltung des Grünraums: Mehr Grünflächen und eine attraktivere Gestaltung steigern die Aufenthaltsqualität und verbessern das Mikroklima.
Leitungs- und Infrastrukturarbeiten:
- Erneuerung der Fernwärmeleitungen: Für eine sichere und effiziente Energieversorgung.
- Erneuerung des Kanals: Modernisierte Entwässerungssysteme erhöhen die Betriebssicherheit und schützen vor Schäden.
- Erneuerung der Wasserleitungen: Für eine zuverlässige Versorgung mit Trinkwasser.
- Neuverlegung von Stromleitungen: Zur Verbesserung der Versorgungssicherheit und Vorbereitung auf zukünftige Anforderungen.
- Erneuerung der Straßenbeleuchtung: Moderne Beleuchtung erhöht Sicherheit und Energieeffizienz.
Bauzeitraum:
- 30. März bis 30. Oktober 2026
Auswirkungen auf den motorisierten Individualverkehr:
- Es wird Sperren und Umleitungen geben. Die Elisabethinergasse bleibt jedoch während der gesamten Bauzeit einspurig Richtung Norden befahrbar.
