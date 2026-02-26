Datum: Mittwoch, 11. März 2026 – 16 Uhr

Ort & Treffpunkt: Bründlteiche Straßgang (Buslinie 33, Haltestelle Grottenhof, rund 500 Meter Fußweg)

Die Teilnahme ist kostenlos, es ist keine Anmel­dung notwendig. Bei extremem Schlechtwetter wird die Führung um eine Woche verschoben. Infos dazu am Tag der Veranstaltung ab 13 Uhr in der Stadtpark Info, Tel. +43 316 872-4044.

Verführerisches Angebot für alle Naturbegeisterten: Mit der Veranstaltungsserie „(Ver-)Führungen durch die Grazer Natur“ möchte die städtische Abteilung für Grünraum und Gewässer die wertvollsten Lebensräume für Tiere und Pflanzen vor den Vorhang holen.

Die nächste „(Ver-)Führung durch die Grazer Natur“ findet am 8. April 2026 statt.