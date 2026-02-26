Skip to content
/ ©Stadt Graz/Grünraum & Gewässer
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Gewässer.
Die Teilnahme ist kostenlos, es ist keine Anmel­dung notwendig.
Graz
26/02/2026
Laichwanderungen

Bründl­teiche: (Ver-)führung durch die Natur geht in die nächste Runde

(Ver-)führung durch die Natur: Am 11. März 2026 um 16 Uhr können Interessierte bei den Bründlteichen in Straßgang mehr über Chancen und Gefahren für die Amphibien erfahren.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Mit den steigenden Temperaturen beginnen wieder die Laichwanderungen von Fröschen, Kröten, Molchen und Co – und eines der am häufigsten angesteuerten Ziele sind die Bründl­teiche in Straßgang. Welche Chancen und Ge­fahren – etwa durch ausgesetzte Fische – auf die Amphibien in diesem 2023/24 sanierten Paradies warten, erklären DI Daniela Bischof (Projektleiterin der Sanierung) und Wolfgang Maget von der städtischen Abteilung für Grün­raum und Gewässer bei dieser ersten „(Ver-)Füh­rung durch die Grazer Natur“ im Jahr 2026. 

Infos im Überblick

Datum: Mittwoch, 11. März 2026 – 16 Uhr

Ort & Treffpunkt: Bründlteiche Straßgang (Buslinie 33, Haltestelle Grottenhof, rund 500 Meter Fußweg)

Die Teilnahme ist kostenlos, es ist keine Anmel­dung notwendig. Bei extremem Schlechtwetter wird die Führung um eine Woche verschoben. Infos dazu am Tag der Veranstaltung ab 13 Uhr in der Stadtpark Info, Tel. +43 316 872-4044.

Verführerisches Angebot für alle Naturbegeisterten: Mit der Veranstaltungsserie „(Ver-)Führungen durch die Grazer Natur“ möchte die städtische Abteilung für Grünraum und Gewässer die wertvollsten Lebensräume für Tiere und Pflanzen vor den Vorhang holen.

Die nächste „(Ver-)Führung durch die Grazer Natur“ findet am 8. April 2026 statt.

