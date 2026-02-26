Bründlteiche: (Ver-)führung durch die Natur geht in die nächste Runde
(Ver-)führung durch die Natur: Am 11. März 2026 um 16 Uhr können Interessierte bei den Bründlteichen in Straßgang mehr über Chancen und Gefahren für die Amphibien erfahren.
Mit den steigenden Temperaturen beginnen wieder die Laichwanderungen von Fröschen, Kröten, Molchen und Co – und eines der am häufigsten angesteuerten Ziele sind die Bründlteiche in Straßgang. Welche Chancen und Gefahren – etwa durch ausgesetzte Fische – auf die Amphibien in diesem 2023/24 sanierten Paradies warten, erklären DI Daniela Bischof (Projektleiterin der Sanierung) und Wolfgang Maget von der städtischen Abteilung für Grünraum und Gewässer bei dieser ersten „(Ver-)Führung durch die Grazer Natur“ im Jahr 2026.
Infos im Überblick
Datum: Mittwoch, 11. März 2026 – 16 Uhr
Ort & Treffpunkt: Bründlteiche Straßgang (Buslinie 33, Haltestelle Grottenhof, rund 500 Meter Fußweg)
Die Teilnahme ist kostenlos, es ist keine Anmeldung notwendig. Bei extremem Schlechtwetter wird die Führung um eine Woche verschoben. Infos dazu am Tag der Veranstaltung ab 13 Uhr in der Stadtpark Info, Tel. +43 316 872-4044.
Verführerisches Angebot für alle Naturbegeisterten: Mit der Veranstaltungsserie „(Ver-)Führungen durch die Grazer Natur“ möchte die städtische Abteilung für Grünraum und Gewässer die wertvollsten Lebensräume für Tiere und Pflanzen vor den Vorhang holen.
Die nächste „(Ver-)Führung durch die Grazer Natur“ findet am 8. April 2026 statt.