Sanierung fix: Juwelier in der Grazer Innenstadt ist gerettet
Aufatmen in der Grazer City: Das Traditionsunternehmen Juwelier Georg Wiesauer ist gerettet. Am 26. Februar wurde am Landesgericht Graz der Sanierungsplan mehrheitlich von den Gläubigern angenommen und der Betrieb fortgeführt.
Das Unternehmen befindet sich seit 3. Oktober 2025 in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Insgesamt wurden 28 Forderungen mit einem Volumen von rund 693.000 Euro angemeldet. Aktuell wird der Betrieb mit zwei Dienstnehmern weitergeführt.
Folgender Vorschlag wurde angenommen:
- Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote von 20 Prozent.
- 10 Prozent werden in bar ausgeschüttet, binnen 14 Tagen nach rechtskräftiger Aufhebung des Verfahrens durch den Insolvenzverwalter.
- Weitere 10 Prozent sollen spätestens innerhalb von 20 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans bezahlt werden.
- Mit dieser Einigung gilt das Sanierungsverfahren als erfolgreich abgeschlossen.
