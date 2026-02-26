Sanierung fix: Juwelier in der Grazer Innenstadt ist gerettet

Aufatmen in der Grazer City: Das Traditionsunternehmen Juwelier Georg Wiesauer ist gerettet. Am 26. Februar wurde am Landesgericht Graz der Sanierungsplan mehrheitlich von den Gläubigern angenommen und der Betrieb fortgeführt.

Das Unternehmen befindet sich seit 3. Oktober 2025 in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Insgesamt wurden 28 Forderungen mit einem Volumen von rund 693.000 Euro angemeldet. Aktuell wird der Betrieb mit zwei Dienstnehmern weitergeführt.