Verdacht auf Gasaustritt: Mehrparteienhaus in Graz geräumt

Nach einem vermutlichen Gasaustritt in einem Mehrparteienhaus mussten zwei Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Neun weitere Bewohner wurden vor Ort betreut. Das Gebäude wurde vorübergehend evakuiert.

Nach einem vermutlichen Gasaustritt am Donnerstagvormittag in einem Wohnhaus in Graz mussten zwei Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere neun wurden vor Ort betreut, blieben aber nach Angaben des Roten Kreuzes unverletzt. Der Vorfall ereignete sich im Grazer Bezirk Lend in einem Mehrparteienhaus. Die anwesenden Bewohner wurden evakuiert, konnten aber bereits wieder ins Gebäude zurückkehren.

Zwei Arbeiter im Krankenhaus

Das Rote Kreuz wurde gegen 11 Uhr in eine Seitenstraße in der Nähe des Lendplatzes gerufen. Die Rettungskräfte rückten mit fünf Fahrzeugen aus und brachte letztlich zwei Personen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. In dem Wohnhaus hatten Handwerksarbeiten stattgefunden. Bei den beiden ins Spital eingelieferten Personen soll es sich laut Polizei um die Arbeiter handeln.