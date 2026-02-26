5 Jahre KPÖ in Graz: Elke Kahr legt Zwischenbilanz für Graz vor

Internationale Schlagzeilen, politische Umbrüche und Jahre multipler Krisen: Kurz vor der Gemeinderatswahl am 28. Juni zieht die Grazer KPÖ eine Zwischenbilanz ihrer Regierungsarbeit. Bürgermeisterin Elke Kahr und ihr Team präsentierten am Donnerstag, dem 26. Februar, einen 28 Seiten starken Bericht über die Funktionsperiode 2021–2026 und sehen sich in ihrem Kurs bestätigt.

Internationale Aufmerksamkeit für Graz

Dass mit Elke Kahr eine Kommunistin, Arbeiterkind und Frau an die Spitze der zweitgrößten Stadt Österreichs gewählt wurde, sorgte 2021 weltweit für Aufmerksamkeit. Medien wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die New York Times berichteten. 2023 wurde Kahr von der City Mayors Foundation in London zur „Weltbürgermeisterin“ gewählt. Nun, gegen Ende der Funktionsperiode, zieht der KPÖ-Gemeinderatsklub Bilanz. Neben Kahr stellten Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer, Finanzstadtrat Manfred Eber und die stellvertretende Klubobfrau Daniela Gamsjäger-Katzensteiner die Schwerpunkte der vergangenen Jahre vor.

„Eine Partei mit Wertekompass“

„Es geht darum, den Grazern Sicherheit, Hoffnung und Lebensqualität auch in schwierigen Zeiten zu bieten“, erklärte Bürgermeisterin Kahr zum Auftakt. Man verstehe sich als „Partei mit Wertekompass“. Dieser Anspruch bedeute einen starken Sozialstaat und einen starken öffentlichen Sektor. Wohnen und Soziales stünden im Zentrum, ebenso Verbesserungen für Beschäftigte der Stadt und ihrer Beteiligungen sowie Investitionen in Grünraum und Parks. Kahr betonte, man habe versprochen, „auf der Seite jener zu stehen, die es sich nicht richten können“. Trotz Pandemie, Teuerung und internationaler Krisen habe man gezeigt, dass eine Politik möglich sei, die Bedürfnisse über Streit und Selbstbedienungsmentalität stelle.

Gesundheit und Pflege im Fokus

Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer verwies auf konkrete Projekte seit dem politischen Wechsel 2021. Dazu zählen die Gesundheitsdrehscheibe in der Annenstraße als kostenlose Anlaufstelle, Gehaltsverbesserungen für Pflegebeschäftigte der Stadt sowie der Ausbau von Deutschkursen und Ausbildungsinitiativen im Pflegebereich. „Gesundheit und Pflege dürfen keine Frage des Vermögens sein“, so Krotzer. Ziel sei eine Stadt, die „an der Seite der Menschen steht und niemanden im Regen stehen lässt“. Gerade in Krisenzeiten brauche es ein starkes soziales Netz, von dem letztlich alle profitieren.

Sparen bei der Politik selbst

Ein weiterer Schwerpunkt lag laut KPÖ auf Transparenz und Einsparungen im politischen Bereich. Daniela Gamsjäger-Katzensteiner betont, dass Privilegien zurückgedreht worden seien, klare Regelungen eingeführt und die Klubförderung für Parteien dreimal hintereinander um jeweils zehn Prozent reduziert wurden. Die eingesparten Mittel fließen nun in den „Graz hilft“-Fonds für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Auch Repräsentationsausgaben und Dienstwägen mit Chauffeur wurden reduziert. Null-Lohnrunden für Politiker seien umgesetzt worden. Mit neuen Objektivierungsrichtlinien habe man zudem die Parteibuchwirtschaft beendet.