Adler fordern Liga-Zweiten: Blau-Weiß will in Graz Heimrecht fixieren

Zwei Erfolge in Serie haben den Blau-Weißen neues Selbstvertrauen eingehaucht. Nach Siegen gegen Salzburg und Vorarlberg gehen die Adler mit viel Rückenwind ins Gastspiel bei den Moser Medical Graz99ers. Vier Siege aus den letzten fünf Partien zeigen klar: Die Formkurve in Villach zeigt nach oben. In der Tabelle liegen die Adler nach 46 Spielen mit 21 Siegen und 63 Punkten auf Rang acht. Das Torverhältnis ist mit 148:153 zwar noch leicht negativ, doch der Trend stimmt. Der Rückstand auf die siebtplatzierten Wiener beträgt nur einen Punkt – und den direkten Vergleich hat sich der VSV gesichert. Vier Zähler dahinter lauern die Linzer, auch hier spricht der direkte Vergleich für Villach. Die Rechnung ist einfach: Ein Sieg, egal ob nach regulärer Spielzeit oder in der Overtime, reicht, um das Heimrecht für die Pre-Playoffs im Best-of-3-Modus endgültig zu fixieren.

Schwergewicht mit starker Defensive

Die Aufgabe könnte allerdings kaum größer sein. Graz rangiert auf Tabellenplatz zwei, nur einen Punkt hinter dem EC-KAC. 32 Siege aus 46 Spielen, 96 Punkte und ein Torverhältnis von 158:101 sprechen eine klare Sprache. Mit nur 101 Gegentoren stellen die Steirer die beste Defensive der Liga. Auch zuletzt präsentierten sich die 99ers stark: vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen, darunter ein 4:2 gegen Tabellenführer Klagenfurt und ein 5:2-Auswärtssieg in Wien. Am Bullypunkt sind die Grazer mit einer Quote von 54,44 Prozent ligaweit führend, im Powerplay (25,68 Prozent) und Penalty-Killing (85,00 Prozent) ebenfalls Spitze. Das direkte Duell ist ausgeglichen: Fünf der letzten zehn Begegnungen gingen an Villach, fünf an Graz. Das bislang letzte Spiel in Graz am 28. September entschieden die Adler knapp mit 4:3 für sich. Goldtorschütze war damals der frischgebackene „Kärntner Eishockey-Superstar“ Alexander Rauchenwald.

Viel Qualität und alte Bekannte

Die 99ers treten heuer mit nahezu neu formiertem Kader an. Seit dem Einstieg von Mäzen Herbert Jerich wurde gezielt investiert. Dennoch blieben mit Kevin Roy, Marcus Vela, Lukas Haudum, Paul Huber und Korbinian Holzer wichtige Stützen erhalten. Im Angriff sorgt unter anderem Chris Collins für Gefahr. Der Kanadier spielte vier Jahre für die Villacher „Adler“ und erzielte in dieser Zeit exakt 70 Treffer. Im Tor steht mit Maxim Lagacé ein Schlussmann mit SHL- und NHL-Erfahrung. In der Defensive bringt Nick Bailen internationale Routine mit. Für zusätzliche Brisanz sorgen mehrere Akteure mit Villach-Vergangenheit: Nicolas Wieser, Nico Brunner und eben Collins kennen das blau-weiße Umfeld bestens.

Adler setzen auf Effizienz

Auch die Villacher Zahlen können sich sehen lassen. In den letzten vier Spielen gewannen die Adler 51,13 Prozent ihrer Zweikämpfe an der Bande. Am Bullypunkt liegt man bei starken 52,54 Prozent. Die durchschnittlichen Turnovers wurden reduziert, die eigene Zone wird in über 82 Prozent der Fälle sauber verlassen. Im Tor überzeugt Joe Cannata mit konstant starken Leistungen. Offensiv führen Adam Helewka (24 Tore, 21 Assists) und Nikita Scherbak (10 Tore, 33 Assists) das Scoring an. Kevin Hancock entwickelte sich zuletzt wieder zum Dreh- und Angelpunkt und sammelte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte. Das Powerplay der Blau-Weißen funktioniert mit 24,26 Prozent Erfolgsquote hervorragend, im Unterzahlspiel gibt es noch Luft nach oben. Auffällig ist zudem die Effizienz vor dem Tor: Aus 3,48 erwarteten Treffern erzielt der VSV im Schnitt 3,75 Tore pro Partie. Am Freitag, dem 17. Februar 2026, um 18.30 Uhr im Merkur Eisstadion in Graz wartet also eine echte Standortbestimmung. Für die Adler geht es um mehr als nur Punkte; es geht um das Heimrecht und ein weiteres Ausrufezeichen im Kampf um die Pre-Playoffs.