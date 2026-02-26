Lehrlinge übernehmen den EUROSPAR in der Grazer Sackstraße

Mitten in der Grazer Innenstadt geben von 23. bis 27. Februar 2026 26 SPAR-Lehrlinge im EUROSPAR im Kastner & Öhler in der Sackstraße den Ton an. Sie führen den Markt eigenständig - vom Büro bis zur Kassa.

Für eine Woche zeigen die Lehrlinge nun in der Grazer Sackstraße, was in ihnen steckt und wie sich Verantwortung im Handel wirklich anfühlt.

Im EUROSPAR im Kastner & Öhler in der Sackstraße in Graz liegt das Kommando derzeit in jungen Händen. 26 SPAR-Lehrlinge aus der Steiermark führen von 23. bis 27. Februar 2026 den Markt eigenständig. Was sonst erfahrene Marktleiterinnen und Marktleiter stemmen, übernehmen nun die Nachwuchskräfte. Sie organisieren Abläufe, treffen Entscheidungen und tragen die Verantwortung für den gesamten Betrieb. „Im Rahmen dieser Initiative übernehmen unsere Lehrlinge für eine Woche die vollständige Verantwortung für den Markt – von der organisatorischen Leitung bis hin zu allen Tätigkeiten in den einzelnen Abteilungen“, erklärt Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland.

Von Frischetheke bis Kassa

Die Aufgaben sind vielfältig: Betreuung von Frische- und Trockensortiment, Warenbestellung, Bürotätigkeiten, Regalpflege und Kassadienste. Auch bei der Warenpräsentation und im direkten Kontakt mit Kundinnen und Kunden stehen die Lehrlinge an vorderster Front. Dabei geht es nicht nur ums Mithelfen, sondern ums eigenständige Entscheiden und Umsetzen. „Das Projekt bietet eine hervorragende Möglichkeit, Fachwissen praxisnah anzuwenden und gleichzeitig persönliche Kompetenzen weiterzuentwickeln“, so Holzer weiter. Teamarbeit, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein sind in dieser Woche gefragt wie nie.

©SPAR/Werner Krug Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer mit SPAR Lehrlingen.

Intensive Vorbereitung

Damit im Markt alles rund läuft, wurden die Lehrlinge bereits im Vorfeld intensiv vorbereitet. In Workshops und Seminaren, wie etwa zu Frischfleisch, Warenkunde oder Kassaprozessen – eigneten sie sich zusätzliches Wissen an. Für die Aktionswoche planten sie eigenständig Verkaufsaktionen und Schwerpunkte. Dazu zählen auch Verkostungen und besondere Angebotspräsentationen. Von der Personaleinteilung bis zur Beantwortung von Kundenanfragen liegt alles in ihrer Hand. Eine echte Bewährungsprobe – mitten im laufenden Betrieb.

Sprungbrett für die Karriere

Das Projekt „Lehrlinge führen eine Filiale“ geht heuer in die neunte Runde. Ziel ist es, Nachwuchskräfte frühzeitig an Führungsaufgaben heranzuführen. Nach dem Lehrabschluss stehen engagierten Absolventinnen und Absolventen verschiedene Wege offen – etwa als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter im Frischebereich oder als Marktleiter-Stellvertretung. SPAR stellt 2026 österreichweit wieder 900 neue Lehrlinge ein, davon 100 in der Steiermark. Derzeit absolvieren 250 Lehrlinge ihre Ausbildung bei SPAR in der Steiermark und im Südburgenland. Bewerbungen für den Lehrstart sind jederzeit online möglich. In der Steiermark und im südlichen Burgenland werden Einzelhandelslehrlinge vier Mal pro Jahr aufgenommen – im März, Juni, September und November.