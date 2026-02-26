Geführte Wanderung: Über den Haneggkogel ab Frohnleiten

Du willst raus aus dem Alltag und rauf auf den Berg? Am Samstag, 7. März 2026, führt dich eine geführte Wanderung von Frohnleiten über den Haneggkogel - mit Gipfelkreuz, Mur-Blick und gemütlicher Einkehr beim Poldlwirt.

Einmal im Monat lädt die Erlebnisregion Graz gemeinsam mit „dieWanderguides“ zu einer geführten Wanderung ein. Dabei stehen abwechslungsreiche Touren im Mittelpunkt, die Naturerlebnis mit spannenden Einblicken in die Region verbinden. Auch Etappen des neuen Grazer Bergland Weitwanderweges sind Teil des Programms. Ziel ist es, die schönsten Plätze der Region gemeinsam zu entdecken – Schritt für Schritt und mit fachkundiger Begleitung.

Start entlang der Mur

Die nächste Tour findet am Samstag, dem 7. März 2026, statt. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Bahnhof Frohnleiten. Von dort führt die rund 9,5 Kilometer lange Strecke zunächst gemütlich entlang der Mur in den idyllischen Ortsteil Adriach. Schon hier zeigt sich die Region von ihrer ruhigen, naturnahen Seite – fern vom Trubel, nah am Wasser.

Hinauf zum Gipfelkreuz

Ab Adriach geht es bergauf: 670 Höhenmeter sind zu bewältigen, die Gehzeit beträgt etwa 4,5 Stunden. Ziel ist das Gipfelkreuz des Hanneggkogels auf 1.091 Metern. Oben angekommen eröffnet sich ein weiter Ausblick über das Grazer Bergland. Wer den Anstieg geschafft hat, wird mit einem aussichtsreichen Moment belohnt, der in Erinnerung bleibt.

©WEGES Vom Bahnhof Frohnleiten führt die geführte Tour entlang der Mur Richtung Adriach.

Gemütlicher Ausklang

Nach dem Gipfelerlebnis wartet eine wohlverdiente Einkehr beim Almgasthof Poldlwirt. Dort klingt die Wanderung gemütlich aus, bevor ein Flux-Taxi die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder zurück zum Bahnhof Frohnleiten bringt. Das Ende der Tour ist gegen 15.45 Uhr geplant. Alle Details zur Strecke, zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu den Kosten sowie zur benötigten Ausrüstung findest du online.