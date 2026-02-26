Zehn Jobs betroffen – Grazer Montagebetrieb schlittert in die Insolvenz

Die KRM Montage GmbH mit Sitz in der Gradnerstraße in Graz hat Insolvenz angemeldet. Zehn Dienstnehmer sind von dem Verfahren betroffen. Laut AKV wird eine Fortführung und Sanierung des Unternehmens angestrebt.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband mitteilt, hat die KRM Montage GmbH beim Landesgericht für ZRS Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens sei in den nächsten Tagen zu rechnen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 gegründet. Die Firma ist auf die Montage von Metall- und Glaskonstruktionen spezialisiert und beschäftigt aktuell zehn Dienstnehmer.

Wichtiger Auftraggeber insolvent

Als Hauptgrund für die Zahlungsunfähigkeit wird der Ausfall eines zentralen Auftraggebers genannt. Das Unternehmen war überwiegend als Subauftragnehmerin für die Krobath Metallbau GmbH tätig. Dafür sei zuvor auch Personal aufgestockt worden. Nachdem über das Vermögen der Krobath Metallbau GmbH am 11. Februar 2026 ein Insolvenzverfahren beim Landesgericht für ZRS Graz eröffnet wurde, sei ein wesentlicher Auftraggeber weggefallen. Zudem seien Rechnungen in erheblichem Umfang nicht beglichen worden. Durch diesen Forderungsausfall sei die Liquidität stark beeinträchtigt worden. Laufende Verbindlichkeiten, insbesondere Dienstnehmeransprüche, konnten laut Angaben nicht mehr fristgerecht bezahlt werden. Auch Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt und ÖGK sind betroffen.

216.000 Euro Passiva

Die Passiva werden mit rund 216.000 Euro angegeben. Ein Großteil davon entfällt auf Dienstnehmerforderungen. Dem stehen Aktiva von rund 138.000 Euro gegenüber. Trotz der angespannten Lage wird eine Fortführung des Betriebs angestrebt. Die Auftragslage werde grundsätzlich positiv beurteilt, heißt es. Bereits eingeleitete Reorganisationsmaßnahmen sollen weitergeführt werden.

Sanierungsplan mit 20 Prozent Quote

Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan angeboten, der eine Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren vorsieht. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV eingebracht werden.