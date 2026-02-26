Grazer Elisabethinergasse wird ab März umfassend saniert

In Graz wird die Elisabethinergasse ab 30. März zur Baustelle. Bis Ende Oktober 2026 modernisiert die Holding Graz die Straße umfassend. Öffentlicher Verkehr, Leitungen und Grünflächen werden erneuert - mit Folgen für den Verkehr.

Ab 30. März 2026 rollen in der Elisabethinergasse die Bagger an. Bis 30. Oktober 2026 finden dort umfassende Bau- und Sanierungsarbeiten statt. Ziel ist es, die Infrastruktur zu modernisieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Gleichzeitig soll auch die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum nachhaltig verbessert werden. Die Holding Graz spricht von einer umfassenden Erneuerung in mehreren Bereichen.

Öffentlicher Verkehr wird barrierefrei

Konkret werden zwei Haltestellen der Linien 40, 67 und N3 neu gestaltet und errichtet. Die neuen Haltestellen werden modern und barrierefrei ausgeführt. Damit sollen Komfort und Sicherheit für alle Fahrgäste verbessert werden. Wer mit dem Bus unterwegs ist, kann künftig mit einer zeitgemäßen Ausstattung rechnen.

Mehr Sicherheit auf der Straße

Auch der Straßenraum selbst wird erneuert. Die Fahrbahn und die Gehsteige werden saniert. Eine neue Oberfläche soll für mehr Sicherheit und bessere Befahrbarkeit sorgen. Zusätzlich wird die Verkehrslichtsignalanlage im Kreuzungsbereich technisch und verkehrlich optimiert. Ziel dieser Maßnahme ist es, das Unfallrisiko zu minimieren.

Mehr Grün und moderne Leitungen

Neben dem Verkehr wird auch das Stadtbild aufgewertet. Der Grünraum wird neu gestaltet, zusätzliche Grünflächen sollen die Aufenthaltsqualität steigern und das Mikroklima verbessern. Unter der Oberfläche werden Fernwärmeleitungen, Kanal- und Wasserleitungen erneuert. Auch Stromleitungen werden neu verlegt, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und für zukünftige Anforderungen gerüstet zu sein. Die Straßenbeleuchtung wird ebenfalls modernisiert und energieeffizient gestaltet.

Verkehr bleibt einspurig möglich

Für den motorisierten Individualverkehr wird es während der Bauzeit Sperren und Umleitungen geben. Die Elisabethinergasse bleibt laut Holding Graz jedoch durchgehend einspurig Richtung Norden befahrbar. Wer in diesem Bereich unterwegs ist, sollte dennoch mehr Zeit einplanen.