Aki Traar beim Elevate in Graz: „Hound“ zwischen Mixtape und Experiment

Er komponiert für Theaterbühnen, produziert Clubtracks und landet mit Songs in den Charts. Aki Traar bewegt sich mühelos zwischen Indie Sleaze, deconstructed Club und Sounddesign. Am 6. März steht der österreichische Musiker beim Elevate Festival im Grazer Orpheum auf der Bühne. Im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten spricht er über sein neues Album Hound, Selbsttherapie in Songs und warum man nicht in Los Angeles leben muss, um relevant zu sein.

„Zeit gebraucht, bis sich der richtige Sound gefunden hat“

Wenn Aki Traar am 6. März beim Elevate Festival im Grazer Orpheum auf der Bühne steht, bringt er ein Album mit, das persönlicher kaum sein könnte. Hound ist roh, hymnisch, stellenweise fragil und doch entschlossen. Dass Hound anders klingt als seine früheren elektronischen Releases, sei kein radikaler Bruch gewesen, erklärt er. Viele Ideen zu den Songs seien bereits vor drei bis vier Jahren entstanden, „also gibt es die schon fast so lang wie viele meiner elektronischen Arbeiten“. Es habe einfach Zeit gebraucht, bis sich der richtige Sound gefunden habe. „Es mussten viele ‚outside factors’ clicken bis Hound wirklich Form annehmen konnte, eine große Rolle dabei haben meine Freunde und Freundin gespielt.“ Für ihn sei das Album „ein Mixtape und ein bisschen ein Experiment.“

©ronja elina kappl Hound ist roh, hymnisch, stellenweise fragil und doch entschlossen.

Bewusstes Trennen der Musikwelten

Obwohl Traar als Komponist für große Theaterproduktionen arbeitet, trennt er diese Welt klar von seiner Albumarbeit. Die Schnittmenge sei kleiner, als viele vermuten würden. „Meine Albumarbeit hat viel weniger mit der Theatermusik zu tun als man vielleicht glaubt, eine Überschneidung ist, dass beide sehr atmosphärisch sind.“ Atmosphäre ja, aber keine Dramaturgie nach Bühnenlogik. Seine Songs folgen keiner Inszenierung, sondern einem Gefühl. Und dieses Gefühl ist oft sehr nah an ihm selbst. Hound wirke autobiografisch, fast wie ein offenes Tagebuch. Traar widerspricht nicht. „Hound ist selbst-therapeutisch, Musik ist für mich etwas, das im Moment entsteht und mir ist wichtig, dass das Gefühl authentisch ist.“ Er mache die Musik zunächst für sich selbst, lebe sie im Moment des Entstehens intensiv, „aber diese Momente sind auch schnell wieder vorbei“. Er vergleicht es mit Malerei: „Die Songs sind Momentaufnahmen und sobald sie veröffentlicht sind, lass ich sie los.“

©ronja elina kappl „Meine Albumarbeit hat viel weniger mit der Theatermusik zu tun als man vielleicht glaubt,“ so Traar.

Verwurzelt und grenzenlos

Seine Stücke bewegen sich zwischen Intimität und Dringlichkeit, zwischen Kontrolle und Kontrollverlust. Ob das auch jenseits der Musik ein Thema sei? „Auf jeden Fall“, sagt er ohne Zögern. „Ich glaube die Musik erzählt viel mehr über mich als ich sonst beschreiben könnte.“ Vieles gelange vielleicht sogar unbewusst auf ein Album. Musik als Spiegel einer bestimmten Zeit. Diese Zeit ist bei Traar auch geografisch vielschichtig. Geboren in Wien, Familie in Kärnten, Kindheit und Jugend zwischen England, Kanada, Italien und Österreich. Ein fragmentierter Lebenslauf, wie er selbst sagt. „Ich bin privilegiert durch solche Erfahrungen, auch wenn die Realität von so einem Leben sehr intensiv sein kann. Wir waren auch eher das Gegenteil von wohlhabend.“ Österreich und Europa bedeuten ihm viel, gleichzeitig prägen ihn internationale Eindrücke.

„Manchmal ist der Ort auch einfach nur abstrakt“

Er beobachtet genau, wie sich Identität in Musik übersetzt. „Mich inspiriert z.B. Bilderbuch sehr, weil sie zeigen, dass man auch auf Österreichisch singend die allerbeste Musik machen kann.“ Vielleicht, sagt er, werde sich auch seine eigene Arbeit in diese Richtung bewegen. Vor Kurzem habe er sich eine steirische Ziehharmonika gekauft, erzählt er beinahe nebenbei. Musik wirke anders, wenn sie den Ort widerspiegle, an dem sie entstehe. „Manchmal ist dieser Ort aber auch eher abstrakt und eher ein ‚head-space‘.“

Globale Wirkung ohne geografische Festlegung

Klare Worte findet er zur Frage nach internationaler Relevanz. „Mich nervt diese Annahme, dass man zwingend in LA sein muss um relevant zu sein.“ Künstler wie ROSALÍA oder Bad Bunny würden das Gegenteil beweisen. Auch Dorian Concept nennt er als Beispiel für jemanden, der bewusst in Wien geblieben ist. Globale Wirkung ohne geografische Selbstverleugnung.

„Kunst muss nicht Stellung beziehen“

Dass das Elevate Festival einen politischen Anspruch hat, nimmt Traar wahr, aber er sieht Kunst nicht automatisch in der Pflicht. „Kunst muss meiner Meinung nach nicht Stellung beziehen.“ Wenn es gut gemacht sei, könne es sehr wirkungsvoll sein. Doch die Erwartung, zu allem eine Haltung formulieren zu müssen, empfinde er als befreiend, wenn man sie loslasse. „Wie viele großartige Alben gibt es, in denen es um Liebe geht?“ Seine Musik verarbeite Gefühle und Eindrücke, reflektiere die eigene Welt, „vielleicht ist das auch irgendwie politisch.“

„Hound“ live im Grazer Orpheum

Am 6. März wird Hound live im Orpheum zu hören sein, gemeinsam mit Max Quaring, Raphael Lanthaler und Peter Trabitzsch. Traar beschreibt, was das Publikum erwartet: „Hound ist ein Indie Projekt, es wird sicher sehr cool und ein bisschen rough around the edges.“ Es passt zu ihm. Kein Hochglanz-Pathos, keine kalkulierte Pose. Sondern Musik als Moment, intensiv, ehrlich und bereit, im nächsten Augenblick schon wieder anders zu klingen.