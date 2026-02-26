Meilenstein beim Speicherkanal in Mariatrost

In der Hilmteichstraße in Graz wächst unter den Schienen ein riesiger Speicherkanal. Nun wurde ein wichtiger Schritt geschafft: Ein Drittel des rund 630 Meter langen Tunnels ist bereits gebohrt und das in bis zu zehn Metern Tiefe.

Wer derzeit in der Hilmteichstraße unterwegs ist, ahnt kaum, was sich unter den Gleisen der Linie 1 abspielt. Im Zuge des zweigleisigen Ausbaus entsteht dort ein neuer Speicherkanal – dringend notwendig für das Mariatrostertal. Rund 630 Laufmeter wird die unterirdische Röhre lang sein. Sie liegt fünf bis zehn Meter unter der Oberfläche und hat einen Innendurchmesser von zwei Metern. Errichtet wird sie im sogenannten Microtunneling-Verfahren, also mit einer Tunnelbohrmaschine, die sich unterirdisch durch das Erdreich arbeitet.

Ein Drittel bereits geschafft

Jetzt wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht: Die Tunnelbohrmaschine hat bereits ein Drittel der Strecke geschafft. Am 25. Februar wurde sie aus der südlichen Zielgrube gehoben. Von dort aus bohrt sie nun in die entgegengesetzte Richtung weiter. Parallel dazu werden auch Anschlüsse an das bestehende Kanalnetz hergestellt – in der Stenggstraße, der Unteren Schönbrunngasse und der Hilmgasse. Zusätzlich werden Drossel- und Überlaufbauwerke umgebaut beziehungsweise neu errichtet.

Warum der Speicher so wichtig ist

Der Hintergrund: Im Mariatrostertal gibt es zahlreiche Mischwasserkanäle. In ihnen werden Schmutz- und Regenwasser gemeinsam abtransportiert. Bei starkem Regen geraten diese Kanäle jedoch an ihre Grenzen. Die Wassermengen steigen so stark an, dass sie nicht mehr vollständig aufgenommen werden können. Die Folge: Die Kanäle laufen an sogenannten Entlastungen planmäßig in den Mariatrosterbach über.

Schutz für die Bäche

Dabei gelangt stark verdünntes Schmutzwasser in die Gewässer. Das belastet die Bäche und ihre Ökologie. Genau hier setzt der neue Speicherkanal an. Er fängt die anfallenden Mischwassermengen bei starkem Regen auf. Erst wenn der Regen vorbei ist, wird das gesammelte Wasser zur Kläranlage weitergeleitet und dort gereinigt. Ziel ist es, die Entlastungen in die Bäche auf ein Minimum zu reduzieren.