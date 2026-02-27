Stadt Graz stärkt Arbeitsmarktprojekte

Die Stadt Graz unterstützt weiterhin wichtige Beschäftigungsprojekte für langzeitarbeitslose Menschen. Mit mehr als 227.500 Euro werden Initiativen gefördert, die Perspektiven für den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt bieten.

Der Grazer Stadtsenat hat am Freitag, 20. Februar, die weitere Unterstützung zentraler Arbeitsmarktprojekte beschlossen. Damit stellt das Sozialamt der Stadt Graz sicher, dass Menschen nach längerer Arbeitslosigkeit konkrete Chancen auf Stabilisierung, Qualifizierung und den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben erhalten.

227.500 Euro für Beschäftigungsprojekte

Insgesamt werden Beschäftigungsprojekte mit über 227.500 Euro unterstützt. Gefördert werden die Initiativen wie das das Fahrradprojekt BICYCLE, arbeitsmarktintegrative Programme von ISOP und bfi sowie Projekte für Jugendliche und Menschen mit Migrationserfahrung oder besonders in prekären Lebenssituationen. Diese Angebote schaffen befristete Arbeitsplätze, sozialpädagogische Begleitung, Bildungspläne und Coaching – mit dem Ziel, den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. „Wer länger ohne Arbeit ist, braucht keine zusätzlichen Hürden, sondern echte Perspektiven. Schritt für Schritt zurück in Beschäftigung zu kommen, ist oft der einzige Weg, um Struktur, Selbstvertrauen und soziale Sicherheit wieder aufzubauen. Diese Projekte geben Menschen genau diese Chance“, betont Gesundheits- und Sozialstadtrat Robert Krotzer.