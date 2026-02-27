Pionierinnengalerie wird mit digitaler Plattform erweitert

Graz kann viele großartige Frauen vorweisen, Wegbereiterinnen, die mutig und selbstbewusst ihre Spuren in der Geschichte der Stadt hinterlassen haben. Für sie wurde am 6. März 2015 die Pionierinnengalerie im 3. Stock des Rathauses eingerichtet. Ihr Konterfei und ihre Biografie erinnern dort an ihr Wirken. Diese ganz besondere Galerie wurde am 6. März 2015 eröffnet und ist eine Kooperation des städtischen Referats für Frauen und Gleichstellung mit dem Graz Museum. Kuratorinnen sind Annette Rainer und Christina Töpfer.

Erweiterung der Pionierinnengalerie Graz

Nun wurde es in der Galerie platzmäßig eng und Möglichkeiten der Erweiterung abgewogen: „Kurz haben wir an eine bauliche gedacht, doch diese Idee rasch wieder verworfen, weil sie unrealistisch ist. Das Internet jedoch eröffnet uns unendliche Weiten für noch ganz viele, nterschiedlichste Pionierinnen“, erzählte Doris Kirschner, die Referatsleiterin am gestrigen Nachmittag. Dieser wurde dazu genutzt, die Erweiterung der Pionierinnen Galerie im Internet offiziell zu präsentieren und auch die Kriterien für die Aufnahme neuer Pionierinnen vorzustellen. Bürgermeisterin Elke Kahr war ebenso anwesend wie Stadtrat Robert Krotzer und Gemeinderätin Barbara Gartner-Hofbauer in Vertretung von Stadträtin Claudia Unger und Stadtrat Kurt Hohensinner.

Vor den Vorhang geholt

So wird künftig einmal pro Jahr eine neue Pionierin in die bestehende Galerie im 3. Stock aufgenommen und dort wie bisher mit einer Tafel präsent sein. Dafür wandert eine Pionierin für ein Jahr ins virtuelle Pendant. Wer aufgenommen wird, entscheidet ein Gremium, dem die Frauensprecherinnen der jeweiligen Fraktionen angehören sowie ein Mitglied des Frauenrats. Auch wird es die Möglichkeit geben, Vorschläge für neue Pionierinnen einzureichen. „Bis Sommer kann man einreichen, im Herbst wird dann entschieden und eine neue Tafel angefertigt. Rund um den 8. März, dem internationalen Frauentag, präsentieren wir dann den Neuzugang im Rahmen einer Feierlichkeit“, erklärte Doris Kirschner das Procedere.

Auswahlkritierien Und welche Frau hat nun das Zeug zur Pionierin? „Es muss ein klarer Graz-Bezug bestehen, die Frau muss die erste sein, die eine Tätigkeit ausgeübt hat oder in ihrer Tätigkeit frauenfördernde und gleichstellende Maßnahmen gesetzt haben“, betonte Kirschner. Wichtig sei auch die Vielfalt, dass die Anwärterinnen aus unterschiedlichsten Bereichen kommen, amtierende Politikerinnen seien ausgeschlossen, ebenso wolle man Duplikate vermeiden, undemokratische und extremistische Inhalte sind ebenfalls ein Ausschlusskriterium.

Neu ist auch ein Touchscreen am Eingang der Galerie im Rathaus, über den man sämtliche Vertreterinnen abrufen kann, wenn man nicht durch die Ausstellung bummeln möchte. Für diesen gibt es noch weitere Einsatz-Pläne: „Wir werden darauf didaktische Inhalte verfügbar machen, sodass er für den Besuch von Schulklassen relevant ist. Ebenfalls werden weiterführende Frauenthemen dort aufzufinden sein“, verriet Doris Kirschner. Für Bürgermeisterin Elke Kahr ist der digitale Aufbruch, die Erweiterung der Pionierinnengalerie im Internet ein notwendiger nächster gewesen: „Damit wir auch künftig Frauen aus unterschiedlichsten Bereichen sichtbar machen können.“ Die Bürgermeisterin, die auch Frauenreferentin ist, bedankte sich bei der großartigen Arbeit des Referats Frauen und Gleichstellung das ganz Jahr über und auch für die professionelle Begleitung durch das Graz Museum. Stellvertretend für das Haus in der Sackstraße 26 betonte Direktorin Sibylle Dienesch: „Sichtbarmachung ist ein Prozess. Wir müssen dranbleiben und uns gegenseitig stärken. Entscheidend ist, dass unsere Leistungen als Frauen erzählt werden, weil sie sonst untergehen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 13:26 Uhr aktualisiert