Center-Manager verlässt ATRIO – und geht nach Graz

Zu Personalrochaden kommt es in den Spar European Shopping Centers (SES) in Graz und Villach. Während Richard Oswald vorübergehend die Geschicke des CITYPARK in Graz übernimmt, folgt im ATRIO Oliver Steiner nach.

Richard Oswald startete 1990 seine Karriere im SPAR-Konzern, übernahm mit der Eröffnung im März 2007 das Center-Management im ATRIO Villach. Nun verschlägt es ihn in die steirische Landeshauptstadt. Der Grund: Wolfgang Forstner gibt seine Position als Center-Manager des CITYPARK in Graz auf, um neue Wege zu gehen. Übergangsweise wird daher Oswald die Leitung des Einkaufszentrums übernehmen, welches ebenfalls der SES gehört.

ATRIO bekommt neuen Center-Manager

„Mit Richard Oswald verantwortet ab sofort ein äußerst erfahrener Profi der SES die Leitung des Center-Managements im CITYPARK“, bestätigt Eigentümer-Vertreter und Geschäftsführer Martin Poppmeier. Im ATRIO Villach folgt per Ende April wiederum Oliver Steiner nach.