Neue Stopps in Mariatrost: Das ändert sich ab 9. März

Ab 9. März 2026 hält der Schienenersatzverkehr der Linie E1 und der Nachtbus N1 bei der Rettenbachklamm an neuen Standorten. Die Holding Graz richtet die Haltestelle Waldhof/Rettenbachklamm in beide Richtungen neu ein.

Wer regelmäßig bei der Rettenbachklamm ein- oder aussteigt, muss sich bald umgewöhnen. Die Holding Graz informiert: „Die Haltestelle Waldhof/Rettenbachklamm des Schienenersatzverkehrs der Linie E1 und der Nachtbuslinie N1 werden in beide Richtungen ab Montag, 9. März 2026, ab 4.30 Uhr neu eingerichtet.“ Das bedeutet: Schon in den frühen Morgenstunden gilt die neue Regelung. Betroffen sind sowohl Fahrten untertags mit dem Ersatzverkehr der Linie E1 als auch die Nachtbuslinie N1.

Richtung Mariatrost und Fölling P+R

In Fahrtrichtung Mariatrost und Fölling P+R wird die Haltestelle künftig an einer anderen Stelle zu finden sein. Laut Holding Graz wird „die Haltestelle Waldhof/Rettenbachklamm auf Höhe Mariatroster Straße Haus Nr. 164 neu eingerichtet.“ Wer also stadtauswärts unterwegs ist, sollte sich diese Hausnummer merken. Dort befindet sich künftig der neue Einstiegs- und Ausstiegsbereich.

Richtung Hilmteich und Gösting

Auch in die Gegenrichtung wird die Haltestelle verlegt. Für Fahrten Richtung Hilmteich/Botanischer Garten und Gösting gilt: „Die Haltestelle Waldhof/Rettenbachklamm wird auf Höhe Mariatroster Straße Haus Nr. 239 neu eingerichtet.“ Damit gibt es für jede Fahrtrichtung eine eigene, klar definierte Position entlang der Mariatroster Straße.

Das ändert sich für dich

Unterm Strich heißt das: Ab 9. März hält der Bus nicht mehr an der bisherigen Stelle bei der Rettenbachklamm, sondern auf Höhe der Hausnummern 164 beziehungsweise 239 in der Mariatroster Straße.