Demo in Graz: Öffis werden am Samstag teils angehalten

Am Samstag, 28. Februar 2026, musst du in der Grazer Innenstadt mit Verzögerungen rechnen. Wegen einer Versammlung werden mehrere Straßenbahn- und Buslinien rund um Hauptplatz und Herrengasse zeitweise angehalten.

Wer am Samstagnachmittag, dem 28. Februar 2026, mit den Öffis durch die Grazer Innenstadt fährt, braucht Geduld. Wie die Holding Graz informiert, kommt es wegen einer Versammlung zu mehreren Anhaltungen im Straßenbahn- und Busverkehr. Betroffen sind vor allem die Bereiche Hauptplatz, Herrengasse, Burggasse und Karmeliterplatz. Die Einschränkungen dauern von etwa 14.45 bis etwa 16 Uhr. Die genauen Zeiten können sich jedoch noch ändern.

Start am Hauptplatz

Die Versammlung beginnt um 14 Uhr am Hauptplatz. Gegen 14.45 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung. Die Route führt vom Hauptplatz über Herrengasse, Opernring, Burggasse, Hofgasse, Freiheitsplatz, Hartiggasse und Karmeliterplatz durch die Sporgasse wieder zurück zum Hauptplatz. Entlang dieser Strecke ist mit Anhaltungen im Öffi-Verkehr zu rechnen.

Straßenbahnen betroffen

Konkret kommt es laut Holding Graz bei den Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5 und 7 zwischen etwa 14.45 Uhr und 15.15 Uhr zu Anhaltungen in der Herrengasse. Zusätzlich werden diese Linien zwischen etwa 15.50 Uhr und 16 Uhr im Bereich Sporgasse und Hauptplatz angehalten. Wer in dieser Zeit unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen oder auf spätere Verbindungen ausweichen.

Auch Buslinie 30 eingeschränkt

Nicht nur Straßenbahnen sind betroffen. Bei der Buslinie 30 kommt es zwischen etwa 15.40 Uhr und 16.00 Uhr im Bereich Burggasse, Freiheitsplatz und Karmeliterplatz zu Anhaltungen. Einzelne Kurse werden fallweise über die Glacisstraße umgeleitet. Die Holding Graz weist darauf hin: „Alle Zeitangaben sind nur geschätzt und können sich aufgrund von Vorkommnissen während der Versammlung ändern.“ Wer also am Samstagnachmittag in der Innenstadt unterwegs ist, sollte die aktuellen Informationen im Blick behalten und etwas mehr Zeit einrechnen.