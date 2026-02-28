Gerettet – doch die Regale sind leer: Books4Life bittet um Hilfe

Der Second-Hand-Buchladen konnte an einem neuen Standort in Graz wiedereröffnen. Doch es kommt schon vor, dass die Regale immer wieder mal leer sind, weshalb Spenden wichtig sind.

Eine Idee von Studenten hat sich zu einem wirkungsvollen Konzept entwickelt. Doch erst im Dezember war die Zukunft von Books4Life in Graz ungewiss, denn der Raum musste geräumt werden. Doch es heißt Aufatmen für alle Leseratten: Der karitativer Second-Hand-Buchladen konnte umsiedeln. Mehr dazu hier: Books4Life: Warum ein Buchladen, der hilft, jetzt selbst Hilfe braucht.

Buchladen auf Spenden angewiesen

dDoch weil das Angebot sehr gut genutzt wird, kommt es schon vor, dass die Regale immer wieder mal leer sind. „Wenn ihr zu Hause Platz schaffen möchtet, bringt uns gerne eure Bücher in den neuen Shop in der Leonhardstraße 45“, erklären die Betreiber. Da der Shop aktuell allerdings nicht rund um die Uhr geöffnet hat, ist es wichtig, wenn man spenden möchte, vorher die Öffnungszeiten bzw. die Zeiten für Spendenannahmen abzuklären. Im Shop finden Bücher in einem guten Zustand Platz, vor allem auch Bilder- und Kinderbücher. Erwünscht sind auch englischsprachige oder fremdsprachige Bücher.