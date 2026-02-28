Skip to content
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mitarbeiter des Roten Kreuzes, der eine Blutspende abnimmt.
In Graz kann im März wieder Blut gespendet werden.
Graz
28/02/2026
Termine

In nur 30 Minuten Leben retten: Graz sucht dringend Blutspender

Egal ob Operation, Notfall oder Krankheit: Blutkonserven werden täglich in großen Mengen benötigt. Deshalb werden auch im März wieder dringend Blutspender in Graz gesucht.

Jährlich werden in der Steiermark etwa 50.000 Blutkonserven für die Versorgung der Bevölkerung benötigt. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark sind deshalb täglich rund um die Uhr im Einsatz, um den großen Bedarf an Blut für den Notfall zu decken. Doch das alles ist nur durch tatkräftige Mithilfe der Bevölkerung möglich. Eine Blutspende ist in etwa einer halben Stunde erledigt. Im März gibt es in Graz jede Menge Termine – für alle, die eine halbe Stunde entbehren können.

DatumOrtRaum / BereichAdresseUhrzeit
Di, 3. März 2026JUFA Hotel GrazSeminarraumIdlhofgasse 74, 8020 Graz10:00–13:00, 14:00–19:00
Do, 5. März 2026Technische Universität GrazFoyer HS BMTStremayrgasse 16/EG, 8010 Graz11:30–14:00
Do, 5. März 2026Rot Kreuz-LandeszentraleSeminarraum 8Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz16:00–19:00
Di, 10. März 2026JUFA Hotel GrazSeminarraumIdlhofgasse 74, 8020 Graz16:00–19:00
Mi, 11. März 2026SteirerhofSeminarraum, 4. StockJakominiplatz 12, 8010 Graz11:00–14:00, 15:00–19:30
Do, 12. März 2026Rot Kreuz-LandeszentraleSeminarraum 8Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz16:00–19:00
Do, 12. März 2026MurparkCenter-Management (OG)Ostbahnstraße 3, 8041 Graz10:00–13:00, 14:00–18:30
Di, 17. März 2026ZT-KammerVortragssaalSchönaugasse 7, 8010 Graz11:00–14:00
Di, 17. März 2026JUFA Hotel GrazSeminarraumIdlhofgasse 74, 8020 Graz16:00–19:00
Do, 19. März 2026Rot Kreuz-LandeszentraleSeminarraum 8Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz16:00–19:00
Di, 24. März 2026LKH UniklinikumVersorgungszentrum, VIP Raum, 1. OGAuenbruggerplatz 52, 8036 Graz11:00–14:00
Di, 24. März 2026JUFA Hotel GrazSeminarraumIdlhofgasse 74, 8020 Graz16:00–19:00
Mi, 25. März 2026ORF SteiermarkPublikumsstudioMarburger Straße 20, 8042 Graz13:00–19:00
Do, 26. März 2026Rot Kreuz-LandeszentraleSeminarraum 8Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz14:00–19:00
Do, 26. März 2026KolpinghausFestsaalAdolf-Kolping-Gasse 6, 8010 Graz14:00–18:00
Mo, 30. März 2026BG/BRG LichtenfelsFoyerBeethovenstraße 16, 8010 Graz17:00–20:00
Di, 31. März 2026JUFA Hotel GrazSeminarraumIdlhofgasse 74, 8020 Graz16:00–19:00

Gut informiert zur Blutspende

Wenn du Fragen rund ums Blutspenden haben solltest, hilft dir die kostenlose Servicenummer 0800 190 190 weiter. Alle aktuellen Blutspendetermine in ganz Österreich findest du auch online auf www.blut.at.

