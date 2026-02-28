In nur 30 Minuten Leben retten: Graz sucht dringend Blutspender
Egal ob Operation, Notfall oder Krankheit: Blutkonserven werden täglich in großen Mengen benötigt. Deshalb werden auch im März wieder dringend Blutspender in Graz gesucht.
Jährlich werden in der Steiermark etwa 50.000 Blutkonserven für die Versorgung der Bevölkerung benötigt. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark sind deshalb täglich rund um die Uhr im Einsatz, um den großen Bedarf an Blut für den Notfall zu decken. Doch das alles ist nur durch tatkräftige Mithilfe der Bevölkerung möglich. Eine Blutspende ist in etwa einer halben Stunde erledigt. Im März gibt es in Graz jede Menge Termine – für alle, die eine halbe Stunde entbehren können.
|Datum
|Ort
|Raum / Bereich
|Adresse
|Uhrzeit
|Di, 3. März 2026
|JUFA Hotel Graz
|Seminarraum
|Idlhofgasse 74, 8020 Graz
|10:00–13:00, 14:00–19:00
|Do, 5. März 2026
|Technische Universität Graz
|Foyer HS BMT
|Stremayrgasse 16/EG, 8010 Graz
|11:30–14:00
|Do, 5. März 2026
|Rot Kreuz-Landeszentrale
|Seminarraum 8
|Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz
|16:00–19:00
|Di, 10. März 2026
|JUFA Hotel Graz
|Seminarraum
|Idlhofgasse 74, 8020 Graz
|16:00–19:00
|Mi, 11. März 2026
|Steirerhof
|Seminarraum, 4. Stock
|Jakominiplatz 12, 8010 Graz
|11:00–14:00, 15:00–19:30
|Do, 12. März 2026
|Rot Kreuz-Landeszentrale
|Seminarraum 8
|Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz
|16:00–19:00
|Do, 12. März 2026
|Murpark
|Center-Management (OG)
|Ostbahnstraße 3, 8041 Graz
|10:00–13:00, 14:00–18:30
|Di, 17. März 2026
|ZT-Kammer
|Vortragssaal
|Schönaugasse 7, 8010 Graz
|11:00–14:00
|Di, 17. März 2026
|JUFA Hotel Graz
|Seminarraum
|Idlhofgasse 74, 8020 Graz
|16:00–19:00
|Do, 19. März 2026
|Rot Kreuz-Landeszentrale
|Seminarraum 8
|Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz
|16:00–19:00
|Di, 24. März 2026
|LKH Uniklinikum
|Versorgungszentrum, VIP Raum, 1. OG
|Auenbruggerplatz 52, 8036 Graz
|11:00–14:00
|Di, 24. März 2026
|JUFA Hotel Graz
|Seminarraum
|Idlhofgasse 74, 8020 Graz
|16:00–19:00
|Mi, 25. März 2026
|ORF Steiermark
|Publikumsstudio
|Marburger Straße 20, 8042 Graz
|13:00–19:00
|Do, 26. März 2026
|Rot Kreuz-Landeszentrale
|Seminarraum 8
|Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz
|14:00–19:00
|Do, 26. März 2026
|Kolpinghaus
|Festsaal
|Adolf-Kolping-Gasse 6, 8010 Graz
|14:00–18:00
|Mo, 30. März 2026
|BG/BRG Lichtenfels
|Foyer
|Beethovenstraße 16, 8010 Graz
|17:00–20:00
|Di, 31. März 2026
|JUFA Hotel Graz
|Seminarraum
|Idlhofgasse 74, 8020 Graz
|16:00–19:00
Gut informiert zur Blutspende
Wenn du Fragen rund ums Blutspenden haben solltest, hilft dir die kostenlose Servicenummer 0800 190 190 weiter. Alle aktuellen Blutspendetermine in ganz Österreich findest du auch online auf www.blut.at.