In nur 30 Minuten Leben retten: Graz sucht dringend Blutspender

Egal ob Operation, Notfall oder Krankheit: Blutkonserven werden täglich in großen Mengen benötigt. Deshalb werden auch im März wieder dringend Blutspender in Graz gesucht.

Jährlich werden in der Steiermark etwa 50.000 Blutkonserven für die Versorgung der Bevölkerung benötigt. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark sind deshalb täglich rund um die Uhr im Einsatz, um den großen Bedarf an Blut für den Notfall zu decken. Doch das alles ist nur durch tatkräftige Mithilfe der Bevölkerung möglich. Eine Blutspende ist in etwa einer halben Stunde erledigt. Im März gibt es in Graz jede Menge Termine – für alle, die eine halbe Stunde entbehren können.

Datum Ort Raum / Bereich Adresse Uhrzeit Di, 3. März 2026 JUFA Hotel Graz Seminarraum Idlhofgasse 74, 8020 Graz 10:00–13:00, 14:00–19:00 Do, 5. März 2026 Technische Universität Graz Foyer HS BMT Stremayrgasse 16/EG, 8010 Graz 11:30–14:00 Do, 5. März 2026 Rot Kreuz-Landeszentrale Seminarraum 8 Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz 16:00–19:00 Di, 10. März 2026 JUFA Hotel Graz Seminarraum Idlhofgasse 74, 8020 Graz 16:00–19:00 Mi, 11. März 2026 Steirerhof Seminarraum, 4. Stock Jakominiplatz 12, 8010 Graz 11:00–14:00, 15:00–19:30 Do, 12. März 2026 Rot Kreuz-Landeszentrale Seminarraum 8 Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz 16:00–19:00 Do, 12. März 2026 Murpark Center-Management (OG) Ostbahnstraße 3, 8041 Graz 10:00–13:00, 14:00–18:30 Di, 17. März 2026 ZT-Kammer Vortragssaal Schönaugasse 7, 8010 Graz 11:00–14:00 Di, 17. März 2026 JUFA Hotel Graz Seminarraum Idlhofgasse 74, 8020 Graz 16:00–19:00 Do, 19. März 2026 Rot Kreuz-Landeszentrale Seminarraum 8 Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz 16:00–19:00 Di, 24. März 2026 LKH Uniklinikum Versorgungszentrum, VIP Raum, 1. OG Auenbruggerplatz 52, 8036 Graz 11:00–14:00 Di, 24. März 2026 JUFA Hotel Graz Seminarraum Idlhofgasse 74, 8020 Graz 16:00–19:00 Mi, 25. März 2026 ORF Steiermark Publikumsstudio Marburger Straße 20, 8042 Graz 13:00–19:00 Do, 26. März 2026 Rot Kreuz-Landeszentrale Seminarraum 8 Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz 14:00–19:00 Do, 26. März 2026 Kolpinghaus Festsaal Adolf-Kolping-Gasse 6, 8010 Graz 14:00–18:00 Mo, 30. März 2026 BG/BRG Lichtenfels Foyer Beethovenstraße 16, 8010 Graz 17:00–20:00 Di, 31. März 2026 JUFA Hotel Graz Seminarraum Idlhofgasse 74, 8020 Graz 16:00–19:00

Gut informiert zur Blutspende

Wenn du Fragen rund ums Blutspenden haben solltest, hilft dir die kostenlose Servicenummer 0800 190 190 weiter. Alle aktuellen Blutspendetermine in ganz Österreich findest du auch online auf www.blut.at.