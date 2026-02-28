Hubschrauber-Einsatz am Grazer Schloßberg: Wege am Montag gesperrt

Um die Sicherheit für die Besucher des Schloßbergs in Graz zu gewährleisten, sollen abgestorbene und unsichere Bäume entfernt werden. Deshalb werden einige Zugänge am kommenden Montag gesperrt.

Der Grazer Schloßberg prägt wahrscheinlich die ganze Steiermark. Dazu gehören nicht nur die markanten Bauwerke wie der Grazer Uhrturm, sondern auch der dichte Bestand an Bäumen und Sträuchern, der ihn als grüne Oase im Herzen der Stadt auszeichnet. Um die Sicherheit der Besucher am Grazer Schloßberg weiterhin gewährleisten zu können, werden, wie bereits im Jahr 2024, auch heuer wieder abgestorbene Bäume und Baumgruppen entnommen.

Holz mit Hubschrauber abtransportiert

Das betrifft konkret 15 Einzelstandorte, an denen unsichere Gehölze entfernt und fachgerecht abtransportiert werden müssen. „Am Schloßberg geht es vor allem um die Sicherheit der Menschen, die hier unterwegs sind. Darum sind regelmäßige Kontrollen und notwendige Arbeiten einfach wichtig“, betont Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ). Die entfernten Bäume sollen aber wieder nachgepflanzt werden. „Aufgrund der steilen Hanglage erfolgt die Bergung der schadhaften Bäume mittels Hubschraubereinsatz (Heli-Logging). Dieses Verfahren ermöglicht eine sichere und effiziente Durchführung der Arbeiten bei minimaler Beeinträchtigung der sensiblen Umgebung“, erklärt Holding Graz Vorständin Alice Loidl.

Sperre am Montag bis 17 uhr

Gleichzeitig sollen auch die instandgesetzten Elemente der Fußgängerbrücke über der Trasse der Schloßbergbahn Graz mithilfe eines Hubschraubers wieder eingehoben und montiert werden. Durch die Verbindung der Maßnahmen sollen die Eingriffe zeitlich koordiniert ablaufen und möglichst schonend umgesetzt werden. Deshalb werden am kommenden Montag, dem 2. März, mehrere Zugänge von 6 bis 17 Uhr gesperrt.

Arbeiten am Grazer Schloßberg: Diese Zugänge werden gesperrt Zugang und Auffahrt von der Wickenburggasse

Zugang von der Jahngasse

Zugang vom Schloßbergplatz über den Kriegsteig inklusive Herbersteingarten

einige Zugangswege an die Ost-, Nord- und Westseite des Schloßbergs einschließlich des Plateaus

Auffahrt auf den Schloßberg nur über den Karmeliterplatz und die Dr.-Karl-Böhm-Allee bis zu den Kasematten möglich

Zufahrt zum Schloßbergrestaurant und zur Bergstation nicht möglich (fußläufig erreichbar)

Nicht betroffen: der Schloßbergstollen, der Lift einschließlich

Rutsche sowie die Märchengrottenbahn

Wichtige Infos für Anrainer

Sollte das Wetter am Montag einen Hubschrauberflug nicht zulassen, ist der Dienstag, der 3. März, als Ersatztermin geplant. „Die an den Schloßberg angrenzenden Haus- und Wohnungseigentümer werden ersucht, während der täglichen Flugzeit von 08:00 bis 17:00 Uhr die bergseitigen Fenster geschlossen zu halten und ihre bergseitigen Außenflächen nicht zu betreten“, heißt es in einer Aussendung der Holding Graz. Diese Flächen sollen für die Durchführung der Arbeiten zwar nicht in Anspruch genommen werden, es ist aber möglich, dass es durch den Aufwind der Rotorblätter zu starken Luftverwirbelungen kommt. Leichte, lose Gegenstände, wie z. B. Plastikstühle oder dergleichen, sollten befestigt oder verräumt werden.