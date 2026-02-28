GR-Wahl in Graz: Diese Kandidaten treten für die FPÖ an

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden die ersten Kandidaten der Freiheitlichen vom Stadtparteiobmann der FPÖ Graz, Axel Kassegger und dem FPÖ-Bürgermeisterkandidaten für die kommende Grazer Gemeinderatswahl, René Apfelknab, präsentiert. „Vom Freiberufler über die Polizistin bis hin zum Unternehmer und Angestellten – diese Liste bildet die Vielfalt unserer Stadt ab. Akademiker aus verschiedensten Fachbereichen sind ebenso vertreten wie Persönlichkeiten mit klassischer Lehrausbildung. Alle eint ihre tiefe Verbundenheit mit Graz und der Wille, Verantwortung für unsere Heimatstadt zu übernehmen“, so Kassegger.

©FPÖ Steiermark Stadtparteiobmann der FPÖ Graz, Axel Kassegger prsäentierte die Kandidaten der FPÖ Graz für die Gemeinderatswahl.

Schwerpunkte der Partei

Apfelknab unterstrich die inhaltliche Ausrichtung in den kommenden Monaten. Die Auswahl der Kandidaten sei dabei bewusst erfolgt und folge klaren Kriterien. Dazu gehören etwa Kompetenzen in unterschiedlichsten Themenfeldern oder Bürgernähe. „Wir blicken in die Zukunft und stellen mit dieser Mannschaft einen klaren gestalterischen Anspruch in unserer Landeshauptstadt – nicht zum Selbstzweck, sondern um die unmittelbaren Lebensbedingungen der heimischen Bevölkerung zu verbessern“, betont er. Inhaltlich kündigte Apfelknab an, in den kommenden Wochen die Schwerpunkte weiter zu konkretisieren. Im Zentrum der Wahlkampagne werden die Themen Sicherheit und Migration, Verkehr und Standortpolitik sowie die Verbesserung der Lebensbedingungen für heimische Familien stehen.