GR-Wahl in Graz: Diese Kandidaten treten für die FPÖ an
In wenigen Monaten wird in Graz der Gemeinderat gewählt. Deshalb wurden am Freitag die ersten Kandidaten der FPÖ präsentiert.
Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden die ersten Kandidaten der Freiheitlichen vom Stadtparteiobmann der FPÖ Graz, Axel Kassegger und dem FPÖ-Bürgermeisterkandidaten für die kommende Grazer Gemeinderatswahl, René Apfelknab, präsentiert. „Vom Freiberufler über die Polizistin bis hin zum Unternehmer und Angestellten – diese Liste bildet die Vielfalt unserer Stadt ab. Akademiker aus verschiedensten Fachbereichen sind ebenso vertreten wie Persönlichkeiten mit klassischer Lehrausbildung. Alle eint ihre tiefe Verbundenheit mit Graz und der Wille, Verantwortung für unsere Heimatstadt zu übernehmen“, so Kassegger.
Schwerpunkte der Partei
Apfelknab unterstrich die inhaltliche Ausrichtung in den kommenden Monaten. Die Auswahl der Kandidaten sei dabei bewusst erfolgt und folge klaren Kriterien. Dazu gehören etwa Kompetenzen in unterschiedlichsten Themenfeldern oder Bürgernähe. „Wir blicken in die Zukunft und stellen mit dieser Mannschaft einen klaren gestalterischen Anspruch in unserer Landeshauptstadt – nicht zum Selbstzweck, sondern um die unmittelbaren Lebensbedingungen der heimischen Bevölkerung zu verbessern“, betont er. Inhaltlich kündigte Apfelknab an, in den kommenden Wochen die Schwerpunkte weiter zu konkretisieren. Im Zentrum der Wahlkampagne werden die Themen Sicherheit und Migration, Verkehr und Standortpolitik sowie die Verbesserung der Lebensbedingungen für heimische Familien stehen.
Gemeinderatswahl in Graz: Das sind die Kandidaten der FPÖ
- APFELKNAB René
- DAWKINS Jasmin, Mag.
- DOHR Bernhard, BSc, MA
- LUEGER Wolfgang
- STALLER Hedwig, DI
- HAUSJELL Dominik
- GRAF Elisabeth, Mag.
- ANGERER Jürgen, BA, MA
- ZISTLER Roland, Mag.
- KROTTMAIER Peter, Mag. (FH)
- PLATZER Karoline, Mag. Dr.
- MAUTNER Andreas
- POGLITSCH Jutta
- SPÖRK Robert
- PEINTINGER Karl