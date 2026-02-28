Frauen häufiger betroffen: Weltfrauentag macht auf Migräne aufmerksam

Wusstest du, dass Frauen etwa dreimal häufiger von Migräne betroffen sind als Männer? Außerdem leidet rund jede Frau im Laufe ihres Lebens an Migräne. Darauf soll mit Veranstaltungen aufmerksam gemacht werden.

Das steirische Team von „Kopfweh Österreich“ hat es sich zum Ziel gemacht, die komplexen Kopfschmerzerkrankungen wie Migräne als ernstzunehmende neurologische Erkrankung sichtbar zu machen. Deshalb möchten sie auch den Weltfrauentag, 8. März, nutzen, um Migräne im Kontext der Frauengesundheit in den Fokus zu rücken.

Migrände: So stark sind Frauen wirklich betroffen

Wusstest du, dass Frauen etwa dreimal häufiger von Migräne betroffen sind als Männer? Außerdem leidet rund jede Frau im Laufe ihres Lebens an Migräne. Vor allem beeinflussen hormonelle Veränderungen wie Menstruation oder Schwangerschaft die Häufigkeit und Schwere der Attacken enorm. „Migräne zählt weltweit zu den führenden Ursachen für Behinderung bei Frauen unter 50 Jahren“, heißt es in einer Aussendung. Und obwohl es moderne Therapieoptionen gibt, vergehen trotzdem mehrere Jahre, bis eine konkrete Diagnose gestellt wird.

Relevantes frauenpolitisches Gesundheitsthema

„Die Erkrankung ist nach wie vor mit Stigmatisierung behaftet und wird gesellschaftlich oft verharmlost“, wird betont. Gerade diese Versorgungslücken, hormonelle Zusammenhänge und auch die gesellschaftliche Wahrnehmung machen das Thema Migräne zu einem relevanten frauenpolitischen Gesundheitsthema. Deshalb gibt es demnächst Veranstaltungen in der Steiermark zu dem Thema.