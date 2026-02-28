Gemeinderatswahl 2026: Das sind die Kandidaten der KPÖ Graz
In genau vier Monaten – am 28. Juni – wird in Graz ein neuer Gemeinderat gewählt. Heute haben die Mitglieder der Grazer KPÖ die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl gewählt.
Unter den ersten 20 auf der Gemeinderatsliste finden sich 10 Frauen und 10 Männer aus der Mitte der Bevölkerung. Sie kommen aus allen Berufs- und Altersgruppen und unterschiedlicher Herkunft. Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind mit großer Mehrheit – zwischen 97,5 bis 100 Prozent – gewählt worden. „Wir sind eine Partei mit Wertekompass, das spiegelt sich in den Wahllisten wider. Wir sind alle nicht in die Politik gegangen, um reich zu werden, sondern wollen dazu beizutragen, dass die Menschen ein besseres Leben haben. Was mich besonders freut ist, dass wir Kandidatinnen und Kandidaten aus unterschiedlichen Berufsfeldern, mit sehr viel Expertise haben. Viele von ihnen sind Eltern mit kleinen Kindern – ich bin sehr froh, dass wir eine Partei sind, die es Eltern ermöglicht auch in die Politik zu gehen.“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr über die kommunistischen Kandidaten und Kandidatinnen.
Kandidaten für den Gemeinderat
- Elke Kahr, geboren 1961, Bürgermeisterin
- Robert Krotzer, geboren 1987, Stadtrat
- Sahar Mohsenzada, geboren 1984, Klubobfrau
- Manfred Eber, geboren 1965, Stadtrat
- Daniela Gamsjäger-Katzensteiner, geboren 1986, Bürokauffrau
- Horst Alič, geboren 1968, Justizwachbeamter
- Miriam Herlicska, geboren 1989, Elektrobetriebstechnikerin
- Philipp Ulrich, geboren 1984, Behindertenbetreuer
- Christine Braunersreuther, geboren 1974, Lehrerin
- Metin Deveci, geboren 1993, Installateur
- Mina Naghibi, geboren 1980, Elementarpädagogin
- Christian Sikora, geboren 1963, Justizwachbeamter
- Amrei Lässer, geboren 1990, Ärztin, parteilos
- Simon Riedl, geboren 2000, Psychologe
- Uli Taberhofer, geboren 1960, Pensionistin
- David Lexner-Zöhrer, geboren1987, Diplomsozialbetreuer
- Elke Heinrichs, geboren 1958, Pensionistin
- Leo Kühberger, geboren 1975, Bahnbediensteter, parteilos
- Karin Reimelt, geboren 1969, Juristin
- Florian Dinius, geboren 1985, Maschinenbauingenieur
Spitzenkandidat:innen für die Bezirksräte
- Innere Stadt: Irmela Kühnelt, geboren 1973, Lehrerin, parteilos
- St. Leonhard: Andreas Nitsche, geboren 1985, Sozialarbeiter
- Geidorf: Hanno Wisiak, geboren 1981, Historiker
- Lend: Christian Carli, geboren 1977, Historiker
- Gries: Michael Eigner-Rothe, geboren 1984, Apotheker
- Jakomini: Lukas Hartleb, geboren 1996, Soziologe
- Liebenau: Kerstin Kapp, geboren 1985, Sozialarbeiterin
- St. Peter: Mario Rossmann, geboren 1996, Universitätsassistent
- Waltendorf: Lisbeth Zeiler, geboren 1968, Arbeiterin
- Ries: Cathrin Mariacher, geboren 1983, Angestellte
- Mariatrost: Vera Hartmann, geboren 1990, Angestellte, parteilos
- Andritz: Tobias Ulrich, geboren 1987, Lehrer
- Gösting: Lukas Mayer, geboren 1995, Technischer Zeichner
- Eggenberg: Karin Gruber, geboren 1960, Sozialarbeiterin in Pension
- Wetzelsdorf: Stephan Kraus, geboren 1989, Pflegeassistent
- Straßgang: Ruth Masser, geboren 1945, Pensionistin
- Puntigam: Amir Ballaj, geboren 1974, Angestellter