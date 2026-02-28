In genau vier Monaten – am 28. Juni – wird in Graz ein neuer Gemeinderat gewählt. Heute haben die Mitglieder der Grazer KPÖ die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl gewählt.

Unter den ersten 20 auf der Gemeinderatsliste finden sich 10 Frauen und 10 Männer aus der Mitte der Bevölkerung. Sie kommen aus allen Berufs- und Altersgruppen und unterschiedlicher Herkunft. Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind mit großer Mehrheit – zwischen 97,5 bis 100 Prozent – gewählt worden. „Wir sind eine Partei mit Wertekompass, das spiegelt sich in den Wahllisten wider. Wir sind alle nicht in die Politik gegangen, um reich zu werden, sondern wollen dazu beizutragen, dass die Menschen ein besseres Leben haben. Was mich besonders freut ist, dass wir Kandidatinnen und Kandidaten aus unterschiedlichen Berufsfeldern, mit sehr viel Expertise haben. Viele von ihnen sind Eltern mit kleinen Kindern – ich bin sehr froh, dass wir eine Partei sind, die es Eltern ermöglicht auch in die Politik zu gehen.“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr über die kommunistischen Kandidaten und Kandidatinnen.

Kandidaten für den Gemeinderat Elke Kahr, geboren 1961, Bürgermeisterin Robert Krotzer, geboren 1987, Stadtrat Sahar Mohsenzada, geboren 1984, Klubobfrau Manfred Eber, geboren 1965, Stadtrat Daniela Gamsjäger-Katzensteiner, geboren 1986, Bürokauffrau Horst Alič, geboren 1968, Justizwachbeamter Miriam Herlicska, geboren 1989, Elektrobetriebstechnikerin Philipp Ulrich, geboren 1984, Behindertenbetreuer Christine Braunersreuther, geboren 1974, Lehrerin Metin Deveci, geboren 1993, Installateur Mina Naghibi, geboren 1980, Elementarpädagogin Christian Sikora, geboren 1963, Justizwachbeamter Amrei Lässer, geboren 1990, Ärztin, parteilos Simon Riedl, geboren 2000, Psychologe Uli Taberhofer, geboren 1960, Pensionistin David Lexner-Zöhrer, geboren1987, Diplomsozialbetreuer Elke Heinrichs, geboren 1958, Pensionistin Leo Kühberger, geboren 1975, Bahnbediensteter, parteilos Karin Reimelt, geboren 1969, Juristin Florian Dinius, geboren 1985, Maschinenbauingenieur

Spitzenkandidat:innen für die Bezirksräte Innere Stadt: Irmela Kühnelt, geboren 1973, Lehrerin, parteilos St. Leonhard: Andreas Nitsche, geboren 1985, Sozialarbeiter Geidorf: Hanno Wisiak, geboren 1981, Historiker Lend: Christian Carli, geboren 1977, Historiker Gries: Michael Eigner-Rothe, geboren 1984, Apotheker Jakomini: Lukas Hartleb, geboren 1996, Soziologe Liebenau: Kerstin Kapp, geboren 1985, Sozialarbeiterin St. Peter: Mario Rossmann, geboren 1996, Universitätsassistent Waltendorf: Lisbeth Zeiler, geboren 1968, Arbeiterin Ries: Cathrin Mariacher, geboren 1983, Angestellte Mariatrost: Vera Hartmann, geboren 1990, Angestellte, parteilos Andritz: Tobias Ulrich, geboren 1987, Lehrer Gösting: Lukas Mayer, geboren 1995, Technischer Zeichner Eggenberg: Karin Gruber, geboren 1960, Sozialarbeiterin in Pension Wetzelsdorf: Stephan Kraus, geboren 1989, Pflegeassistent Straßgang: Ruth Masser, geboren 1945, Pensionistin Puntigam: Amir Ballaj, geboren 1974, Angestellter

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 15:01 Uhr aktualisiert