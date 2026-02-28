Skip to content
Das Bild auf 5min.at zeigt die die Kandidat:innen der KPÖ-Graz.
Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind mit überwältigender Mehrheit – zwischen 97,5 bis 100 Prozent – gewählt worden.
Graz
28/02/2026
Politik

Gemeinderatswahl 2026: Das sind die Kandidaten der KPÖ Graz

In genau vier Monaten – am 28. Juni – wird in Graz ein neuer Gemeinderat gewählt. Heute haben die Mitglieder der Grazer KPÖ die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl gewählt.

von Anja Mandler
Unter den ersten 20 auf der Gemeinderatsliste finden sich 10 Frauen und 10 Männer aus der Mitte der Bevölkerung. Sie kommen aus allen Berufs- und Altersgruppen und unterschiedlicher Herkunft. Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind mit großer Mehrheit – zwischen 97,5 bis 100 Prozent – gewählt worden. „Wir sind eine Partei mit Wertekompass, das spiegelt sich in den Wahllisten wider. Wir sind alle nicht in die Politik gegangen, um reich zu werden, sondern wollen dazu beizutragen, dass die Menschen ein besseres Leben haben. Was mich besonders freut ist, dass wir Kandidatinnen und Kandidaten aus unterschiedlichen Berufsfeldern, mit sehr viel Expertise haben. Viele von ihnen sind Eltern mit kleinen Kindern – ich bin sehr froh, dass wir eine Partei sind, die es Eltern ermöglicht auch in die Politik zu gehen.“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr über die kommunistischen Kandidaten und Kandidatinnen.

Kandidaten für den Gemeinderat

  1. Elke Kahr, geboren 1961, Bürgermeisterin
  2. Robert Krotzer, geboren 1987, Stadtrat
  3. Sahar Mohsenzada, geboren 1984, Klubobfrau
  4. Manfred Eber, geboren 1965, Stadtrat
  5. Daniela Gamsjäger-Katzensteiner, geboren 1986, Bürokauffrau
  6. Horst Alič, geboren 1968, Justizwachbeamter
  7. Miriam Herlicska, geboren 1989, Elektrobetriebstechnikerin
  8. Philipp Ulrich, geboren 1984, Behindertenbetreuer
  9. Christine Braunersreuther, geboren 1974, Lehrerin
  10. Metin Deveci, geboren 1993, Installateur
  11. Mina Naghibi, geboren 1980, Elementarpädagogin
  12. Christian Sikora, geboren 1963, Justizwachbeamter
  13. Amrei Lässer, geboren 1990, Ärztin, parteilos
  14. Simon Riedl, geboren 2000, Psychologe
  15. Uli Taberhofer, geboren 1960, Pensionistin
  16. David Lexner-Zöhrer, geboren1987, Diplomsozialbetreuer
  17. Elke Heinrichs, geboren 1958, Pensionistin
  18. Leo Kühberger, geboren 1975, Bahnbediensteter, parteilos
  19. Karin Reimelt, geboren 1969, Juristin
  20. Florian Dinius, geboren 1985, Maschinenbauingenieur

Spitzenkandidat:innen für die Bezirksräte

  1. Innere Stadt: Irmela Kühnelt, geboren 1973, Lehrerin, parteilos
  2. St. Leonhard: Andreas Nitsche, geboren 1985, Sozialarbeiter
  3. Geidorf: Hanno Wisiak, geboren 1981, Historiker
  4. Lend: Christian Carli, geboren 1977, Historiker
  5. Gries: Michael Eigner-Rothe, geboren 1984, Apotheker
  6. Jakomini: Lukas Hartleb, geboren 1996, Soziologe
  7. Liebenau: Kerstin Kapp, geboren 1985, Sozialarbeiterin
  8. St. Peter: Mario Rossmann, geboren 1996, Universitätsassistent
  9. Waltendorf: Lisbeth Zeiler, geboren 1968, Arbeiterin
  10. Ries: Cathrin Mariacher, geboren 1983, Angestellte
  11. Mariatrost: Vera Hartmann, geboren 1990, Angestellte, parteilos
  12. Andritz: Tobias Ulrich, geboren 1987, Lehrer
  13. Gösting: Lukas Mayer, geboren 1995, Technischer Zeichner
  14. Eggenberg: Karin Gruber, geboren 1960, Sozialarbeiterin in Pension
  15. Wetzelsdorf: Stephan Kraus, geboren 1989, Pflegeassistent
  16. Straßgang: Ruth Masser, geboren 1945, Pensionistin
  17. Puntigam: Amir Ballaj, geboren 1974, Angestellter
Heute haben die Mitglieder der Grazer KPÖ die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl sowie die Listenersten für die Bezirksvertretungen gewählt.
©5 Minuten
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 15:01 Uhr aktualisiert
