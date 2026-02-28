Grazer Grüne wählten Team für Gemeinderatswahl 2026

Die Mitglieder der Grazer Grünen haben heute ihr Team für die Gemeinderatswahl 2026 gewählt.

Auf den ersten 12 Listenplätzen werden zusammen mit Judith Schwentner folgende Personen für die Grünen kandidieren: Anna Slama, Tristan Ammerer, Barbara Sima-Ruml, Gerhard Hackenberger, Zeynep Aygan-Romaner, Alexandra Würz-Stalder, Markus Konrad, Marina Grujic, Valentin Gritsch, Julian Groß, Daniel Strenger-Galvis. „Das Team bietet eine hervorragende Mischung aus Erfahrung und frischen Perspektiven. So lässt sich gut weiterarbeiten und noch mehr spürbare Verbesserungen für die Grazerinnen und Grazer sicherstellen“, präsentiert Judith Schwentner die Kandidaten und Kandidatinnen.

Dieses Team will „Graz weiter voranbringen“

Das Team vereint damit Menschen unterschiedlichster Kompetenz und Lebensrealität – junge Eltern, Studierende, Personen im Ruhestand, Menschen mit Behinderung, von der Elementarpädagogin bis zum Unternehmer. „Mit diesem Team werden wir gewährleisten, dass die steigende Zufriedenheit mit der Stadtentwicklung bei allen ankommt. Eine Stadtentwicklung, in der Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit weiter Hand in Hand gehen – die gibt’s nur mit uns Grünen“, resümiert Judith Schwenter über die gewählte Aufstellung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 17:39 Uhr aktualisiert