Skip to content
Region auswählen:
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Frau steht vor einem Heizkörper und hält eine Kerze in der Hand
Die Beteiligung erfolgt vorbehaltlich einer positiven Förderentscheidung im Rahmen der KIRAS-Sicherheitsforschung des Bundes.
Graz
28/02/2026
Vorsorge

Graz beteiligt sich am Forschungsprojekt „BlackAUT“ 

Die Stadt Graz plant ihre Teilnahme am Forschungsprojekt „BlackAUT“, das den Einsatz von Elektrofahrzeugen als mobile Stromspeicher bei großflächigen Stromausfällen untersucht.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Der Stadtsenat hat die Teilnahme der Stadt Graz am Forschungsprojekt „BlackAUT – Ersatzstromversorgung von kritischer Infrastruktur durch E-Fahrzeuge“ beschlossen. Die Beteiligung erfolgt vorbehaltlich einer positiven Förderentscheidung im Rahmen der KIRAS-Sicherheitsforschung des Bundes.

Blackout-Vorsorge

Ziel des Projekts ist es, ein Einsatzkonzept für Elektrofahrzeuge mit bidirektionaler Ladefähigkeit zu entwickeln. Diese sollen im Falle eines großflächigen Stromausfalls (Blackout) als mobile Stromspeicher dienen und kritische Infrastruktur – etwa Pumpstationen oder Betriebstankstellen – mit Energie versorgen. Projektpartner sind die Grazer Energieagentur GmbH, die Holding Graz Kommunale Dienstleistungen GmbH sowie das Referat für Sicherheitsmanagement und Bevölkerungsschutz der Stadt Graz.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: