Graz beteiligt sich am Forschungsprojekt „BlackAUT“ 

Die Stadt Graz plant ihre Teilnahme am Forschungsprojekt „BlackAUT“, das den Einsatz von Elektrofahrzeugen als mobile Stromspeicher bei großflächigen Stromausfällen untersucht.

Der Stadtsenat hat die Teilnahme der Stadt Graz am Forschungsprojekt „BlackAUT – Ersatzstromversorgung von kritischer Infrastruktur durch E-Fahrzeuge“ beschlossen. Die Beteiligung erfolgt vorbehaltlich einer positiven Förderentscheidung im Rahmen der KIRAS-Sicherheitsforschung des Bundes.

Blackout-Vorsorge

Ziel des Projekts ist es, ein Einsatzkonzept für Elektrofahrzeuge mit bidirektionaler Ladefähigkeit zu entwickeln. Diese sollen im Falle eines großflächigen Stromausfalls (Blackout) als mobile Stromspeicher dienen und kritische Infrastruktur – etwa Pumpstationen oder Betriebstankstellen – mit Energie versorgen. Projektpartner sind die Grazer Energieagentur GmbH, die Holding Graz Kommunale Dienstleistungen GmbH sowie das Referat für Sicherheitsmanagement und Bevölkerungsschutz der Stadt Graz.