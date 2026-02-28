Heimderby: HSG Holding Graz muss knappe Niederlage einstecken

Die HSG Holding Graz verliert das Heimderby gegen die BT Füchse mit 30:36. Nach einer starken ersten Halbzeit mit Führung drehen die Gäste die Partie in der zweiten Hälfte und sichern sich wichtige Punkte.

Die HSG Holding Graz muss sich im Heimderby den BT Füchsen mit 30:36 geschlagen geben. Nach einer starken ersten Halbzeit und einer 19:15-Pausenführung geben die Grazer das Spiel noch aus der Hand und verlieren damit zwei wichtige Punkte im Kampf um ein Viertelfinalticket. Verletzungsbedingt musste die HSG dabei auf Nemanja Belos verzichten. Bereits am Dienstag wartet mit dem Auswärtsspiel beim ALPLA HC Hard die nächste Herausforderung.

HSG Holding Graz gibt Derby aus der Hand

Nach ausgeglichenem Beginn (4:4) fanden die Grazer immer besser in die Partie. Mit konsequenter Abwehrarbeit und effizienten Abschlüssen setzten sie sich nach 16 Minuten auf 12:8 ab. Die Führung wurde in weiterer Folge souverän verwaltet, sodass es mit einem verdienten 19:15 in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich jedoch ein völlig anderes Bild. Die BT Füchse starteten mit einem 5:0-Lauf in die zweite Hälfte und drehten die Partie binnen weniger Minuten. Die HSG agierte im Abschluss zu inkonsequent, während sich auf Seiten der Gäste vor allem Torhüter Jan Kroiss als entscheidender Faktor erwies und den Grazern mit mehreren starken Paraden den Rhythmus nahm. Die Gäste kamen zunehmend zu besseren Wurfmöglichkeiten und setzten sich entscheidend ab. Am Ende stand eine 30:36-Niederlage für die Hausherren auf der Anzeigetafel.

„Zwei unterschiedliche Halbzeiten“

„Wir haben heute leider zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten gespielt. Nach einer überlegenen ersten Hälfte geben wir das Spiel noch aus der Hand und verlieren dadurch zwei ganz wichtige Punkte“, resümierte HSG-Spieler Thomas Eichberger. BT-Füchse, Martin Breg zeigte sich zufrieden: „Die Grazer haben trotz dezimiertem Kader in der ersten Hälfte stark gespielt. In Halbzeit zwei haben wir besser ins Spiel gefunden. Jan Kroiss war überragend im Tor, und wir sind zu deutlich besseren Abschlüssen gekommen. Am Ende war es ein verdienter Sieg.“