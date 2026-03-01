An diesen Tagen kannst du in Graz Leben retten
In der Steiermark werden jedes Jahr rund 50.000 Blutkonserven gebraucht. Auch in Graz kannst du im März 2026 wieder Blut spenden - an vielen Standorten in der Stadt. Hier findest du alle Termine im Überblick.
Steiermarkweit werden jährlich rund 50.000 Blutkonserven benötigt, um die Bevölkerung zu versorgen. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark sind täglich und rund um die Uhr im Einsatz. Ihr Ziel: den großen Bedarf am Notfallmedikament Blut zu decken. Das gelingt aber nur mit Unterstützung der Bevölkerung. Denn Blut kann nicht künstlich hergestellt werden. Jede einzelne Spende zählt.
In 30 Minuten Leben retten
Lebensrettendes Blut zu spenden dauert nur etwa eine halbe Stunde. Eine kurze Zeit, die für andere entscheidend sein kann. Wer sich engagieren möchte, hat im März 2026 in Graz zahlreiche Möglichkeiten dazu. Die Termine verteilen sich über den ganzen Monat und finden an unterschiedlichen Standorten in der Stadt statt – vom Hotel über die Universität bis hin zu Einkaufszentrum und Landeszentrale des Roten Kreuzes.
Blutspende-Termine in Graz im März 2026:
- Dienstag, 3. März 2026
JUFA Hotel Graz, Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz
10-13 Uhr und 14-19 Uhr
- Donnerstag, 5. März 2026
Technische Universität Graz, Foyer HS BMT, Stremayrgasse 16/EG, 8010 Graz
11.30-14 Uhr
- Donnerstag, 5. März 2026
Rot Kreuz-Landeszentrale, Seminarraum 8, Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz
16-19 Uhr
- Dienstag, 10. März 2026
JUFA Hotel Graz, Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz
16-19 Uhr
- Mittwoch, 11. März 2026
Steirerhof, Seminarraum, 4. Stock, Jakominiplatz 12, 8010 Graz
11-14 Uhr und 15-19.30 Uhr
- Donnerstag, 12. März 2026
Rot Kreuz-Landeszentrale, Seminarraum 8, Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz
16-19 Uhr
- Donnerstag, 12. März 2026
Murpark, Center-Management (OG), Ostbahnstraße 3, 8041 Graz
10-13 Uhr und 14-18.30 Uhr
- Dienstag, 17. März 2026
ZT-Kammer, Vortragssaal, Schönaugasse 7, 8010 Graz
11-14 Uhr
- Dienstag, 17. März 2026
JUFA Hotel Graz, Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz
16-19 Uhr
- Donnerstag, 19. März 2026
Rot Kreuz-Landeszentrale, Seminarraum 8, Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz
16-19 Uhr
- Dienstag, 24. März 2026
LKH Uniklinikum, Versorgungszentrum, VIP Raum, 1. OG, Auenbruggerplatz 52, 8036 Graz
11-14 Uhr
- Dienstag, 24. März 2026
JUFA Hotel Graz, Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz
16-19 Uhr
- Mittwoch, 25. März 2026
ORF Steiermark, Publikumsstudio, Marburger Straße 20, 8042 Graz
13-19 Uhr
- Donnerstag, 26. März 2026
Rot Kreuz-Landeszentrale, Seminarraum 8, Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz
14-19 Uhr
- Donnerstag, 26. März 2026
Kolpinghaus, Festsaal, Adolf-Kolping-Gasse 6, 8010 Graz
14-18 Uhr
- Montag, 30. März 2026
BG/BRG Lichtenfels, Foyer, Beethovenstraße 16, 8010 Graz
17-20 Uhr
- Dienstag, 31. März 2026
JUFA Hotel Graz, Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz
16-19 Uhr
Fragen? Hier bekommst du Infos:
Wenn du Fragen rund ums Blutspenden hast, erreichst du die kostenlose Servicenummer unter 0800 190 190. Alle aktuellen Blutspendetermine für ganz Österreich findest du außerdem online auf www.blut.at.