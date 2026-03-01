An diesen Tagen kannst du in Graz Leben retten

In der Steiermark werden jedes Jahr rund 50.000 Blutkonserven gebraucht. Auch in Graz kannst du im März 2026 wieder Blut spenden - an vielen Standorten in der Stadt. Hier findest du alle Termine im Überblick.

Eine halbe Stunde für dich und vielleicht ein ganzes Leben für jemand anderen.

Steiermarkweit werden jährlich rund 50.000 Blutkonserven benötigt, um die Bevölkerung zu versorgen. Drei Abnahmeteams des Roten Kreuzes Steiermark sind täglich und rund um die Uhr im Einsatz. Ihr Ziel: den großen Bedarf am Notfallmedikament Blut zu decken. Das gelingt aber nur mit Unterstützung der Bevölkerung. Denn Blut kann nicht künstlich hergestellt werden. Jede einzelne Spende zählt.

In 30 Minuten Leben retten

Lebensrettendes Blut zu spenden dauert nur etwa eine halbe Stunde. Eine kurze Zeit, die für andere entscheidend sein kann. Wer sich engagieren möchte, hat im März 2026 in Graz zahlreiche Möglichkeiten dazu. Die Termine verteilen sich über den ganzen Monat und finden an unterschiedlichen Standorten in der Stadt statt – vom Hotel über die Universität bis hin zu Einkaufszentrum und Landeszentrale des Roten Kreuzes.

Blutspende-Termine in Graz im März 2026: Dienstag, 3. März 2026

JUFA Hotel Graz, Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz

10-13 Uhr und 14-19 Uhr

Donnerstag, 5. März 2026

Technische Universität Graz, Foyer HS BMT, Stremayrgasse 16/EG, 8010 Graz

11.30-14 Uhr

Donnerstag, 5. März 2026

Rot Kreuz-Landeszentrale, Seminarraum 8, Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz

16-19 Uhr

Dienstag, 10. März 2026

JUFA Hotel Graz, Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz

16-19 Uhr

Mittwoch, 11. März 2026

Steirerhof, Seminarraum, 4. Stock, Jakominiplatz 12, 8010 Graz

11-14 Uhr und 15-19.30 Uhr

Donnerstag, 12. März 2026

Rot Kreuz-Landeszentrale, Seminarraum 8, Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz

16-19 Uhr

Donnerstag, 12. März 2026

Murpark, Center-Management (OG), Ostbahnstraße 3, 8041 Graz

10-13 Uhr und 14-18.30 Uhr

Dienstag, 17. März 2026

ZT-Kammer, Vortragssaal, Schönaugasse 7, 8010 Graz

11-14 Uhr

Dienstag, 17. März 2026

JUFA Hotel Graz, Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz

16-19 Uhr

Donnerstag, 19. März 2026

Rot Kreuz-Landeszentrale, Seminarraum 8, Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz

16-19 Uhr

Dienstag, 24. März 2026

LKH Uniklinikum, Versorgungszentrum, VIP Raum, 1. OG, Auenbruggerplatz 52, 8036 Graz

11-14 Uhr

Dienstag, 24. März 2026

JUFA Hotel Graz, Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz

16-19 Uhr

Mittwoch, 25. März 2026

ORF Steiermark, Publikumsstudio, Marburger Straße 20, 8042 Graz

13-19 Uhr

Donnerstag, 26. März 2026

Rot Kreuz-Landeszentrale, Seminarraum 8, Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz

14-19 Uhr

Donnerstag, 26. März 2026

Kolpinghaus, Festsaal, Adolf-Kolping-Gasse 6, 8010 Graz

14-18 Uhr

Montag, 30. März 2026

BG/BRG Lichtenfels, Foyer, Beethovenstraße 16, 8010 Graz

17-20 Uhr

Dienstag, 31. März 2026

JUFA Hotel Graz, Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz

16-19 Uhr