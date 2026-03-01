Grazer Gastro-Asia-Hotspot in der Schmiedgasse zieht an neuen Standort

Das bekannte Asia-Lokal „Miss Cho“ verlässt den historischen Gewölbekeller unter dem Grazer Landhaus. Ab 9. März startet das Konzept neu, als Sushibar in der „Bar Amouro“. Die Gründe für den Umzug und was Gäste künftig erwartet.

Auch wenn der Innenhof ein absolutes Highlight ist, erschwerte sie dem Team die Abläufe im täglichen Betrieb, da sich die Küche im Untergeschoss befindet.

Seit 2018 war „Miss Cho“ im stimmungsvollen Keller des Landhauskellers zu finden. Gedimmtes Licht, historische Mauern und Dinnerclub-Flair machten den Reiz aus. Doch hinter den Kulissen zeigte sich: Die baulichen Gegebenheiten stellten das Team immer wieder vor Herausforderungen. Vor allem die Trennung von Küche im Untergeschoss und Gastgarten auf Straßenniveau erschwerte die Abläufe im täglichen Betrieb.

Neue Location ab 9. März

Nun folgt der Schritt auf die andere Straßenseite. Ab 9. März wird „Miss Cho“ im bisherigen Barbereich der „Bar Amouro“ beheimatet sein. Das Team selbst spricht von einem neuen Kapitel und einer Chance, sichtbarer zu werden. Die asiatische Speisekarte bleibt dabei eigenständig bestehen. Stammgäste können aufatmen: Die bekannten Gerichte werden weiterhin unter der Marke „Miss Cho“ serviert.

Zwei Küchen, ein Raum

Neu ist die unmittelbare Verbindung zur levantinischen Küche der „Bar Amouro“. Künftig können Gäste Sushi, Bowls oder Signature-Gerichte aus „Miss Cho“ bestellen und gleichzeitig Mezze, Hummus oder andere Spezialitäten des Hauses genießen. Der Umzug fügt sich in eine Phase des Wandels in der Grazer Schmiedgasse ein. Während auch andere Lokale, so u.a. die Welscher Stubn, 5 Minuten hat berichtet, modernisieren oder umbauen, setzt „Miss Cho“ bewusst auf Neupositionierung statt Stillstand. Weg vom Kellerambiente, hin zu mehr Offenheit und Frequenz.