Notbremsung zu spät eingeleitet: 15-jähriger Mofalenker in Graz verletzt

Sonntagvormittag, dem 1. März, kam es im Grazer Norden im Bezirk Andritz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mofa und einem Auto. Der 15-jährige Mofalenker wurde verletzt ins LKH Graz gebracht.

Gegen 11.50 Uhr lenkte ein 15-jähriger Jugendlicher aus Graz ein Mofa auf einer Hauptverkehrsstraße stadtauswärts. An einer ampelgeregelten Kreuzung beabsichtigte er, bei Grünlicht nach links abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 41-jähriger Auto-Lenker aus Graz auf der querenden Straße stadteinwärts und wollte die Kreuzung bei Grünlicht geradeaus überqueren.

Trotz Notbremsung kam es zur Kollision

Der Jugendliche ging irrtümlich davon aus, dass der Gegenverkehr angehalten sei und begann mit dem Abbiegevorgang. Als er seinen Fehler bemerkte, leitete er eine Notbremsung ein. Auch der Auto-Lenker bremste sofort. Dennoch kam es zu einer Kollision, wobei das Mofa frontal mit dem Auto zusammenstieß. Der Jugendliche kam in der Folge samt Fahrzeug zu Sturz. Der 15-Jährige wurde in Begleitung eines Erziehungsberechtigten vom Rettungsdienst in das LKH-Graz gebracht. Dort wurden leichte Verletzungen festgestellt und ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.