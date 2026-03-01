Ab April: Franchise-Gigant zieht in der Grazer Innenstadt um

In der Kaiserfeldgasse kündigt sich ein gastronomischer Wechsel an: Vapiano wird dort in Kürze einen neuen Standort eröffnen und übernimmt die ehemaligen Räumlichkeiten der im vergangenen Jahr geschlossenen Swing Kitchen.

„Attenzione! Wir ziehen um. Ab April findet ihr uns in unserer neuen Location“, ist aktuell in der bestehenden Vapiano-Filiale zu lesen. Ein genaues Datum steht noch aus, der Start ist jedoch für April vorgesehen.

„Attenzione! Wir ziehen um,“ heißt es seitens Vapiano.

Zehn Jahre am Andreas-Hofer-Platz

2016 eröffnete Vapiano in Graz am Andreas-Hofer-Platz, in den früheren Räumlichkeiten des „Blounge“. Nun, exakt zehn Jahre später, erfolgt der Standortwechsel, nur wenige Gehminuten entfernt. Die neue Adresse befindet sich in jenen Räumen in der Kaiserfeldgasse, die zuletzt vom Burgerlokal „Swing Kitchen“ genutzt wurden. Nach dessen Auszug wird die Fläche nun neu bespielt, künftig wieder mit Pasta, Pizza und Antipasti.

©5 Minuten Vapiano verabschiedet sich nach zehn Jahren vom Andreas-Hofer-Platz.

Mehr Frequenz im Zentrum

Mit dem Umzug rückt Vapiano noch stärker in die Innenstadtlage. Die Kaiserfeldgasse zählt zu den belebteren Straßenzügen im Zentrum, geprägt von Einzelhandel, Büros und Gastronomie. Der Schritt könnte daher strategisch motiviert sein: mehr Sichtbarkeit, mehr Laufkundschaft, mehr Frequenz. Am Konzept selbst soll sich nichts Grundlegendes ändern. Wie bisher setzt Vapiano auf frisch zubereitete Speisen, offene Küchenstationen und ein modernes Ambiente. Das Grundprinzip bleibt: Bestellung direkt bei der jeweiligen Station, zubereitet vor den Augen der Gäste.

Internationale Marke in Graz vertreten

Vapiano wurde 2002 in Hamburg gegründet und ist heute in rund 170 Lokalen in 33 Ländern vertreten. Trotz wirtschaftlicher Turbulenzen in den vergangenen Jahren hat sich die Marke neu aufgestellt und expandiert weiter.