Steirischer Traditionsbetrieb schließt: „Der richtige Zeitpunkt“

In einer persönlichen Mitteilung wendet sich die Familie an ihre Stammgäste: „Gemeinsam als Familie haben wir uns nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, unser Restaurant zu schließen.“ Der Schritt sei nicht leicht gefallen, aber bewusst und einvernehmlich getroffen worden. „Es gibt keine versteckten Gründe, vielmehr spüren wir, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen neuen Abschnitt gekommen ist.“ Damit endet ein Kapitel, das über Jahre hinweg viele Feiern, Stammtische und gesellige Abende geprägt hat.

Mehr als nur ein Gasthaus

Zoißl’s war nicht nur Restaurant, sondern Treffpunkt. Heurigen-Abende, legendäre Partys in der Steirerlounge, Kegelrunden auf den hauseigenen Bahnen, für viele gehörte das Lokal zum fixen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. „Wir durften so viele wunderbare Begegnungen erleben, legendäre Partys mit euch feiern, schöne Momente teilen und echte Verbundenheit spüren“, schreibt die Familie. Und weiter: „Ihr wart mehr als nur Gäste, ihr wart Teil unserer Reise.“

Dank an treue Gäste

Mit großer Dankbarkeit blickt das Team auf die vergangenen Jahre zurück. „Danke für eure Treue, eure Unterstützung und das Vertrauen, das ihr uns entgegengebracht habt.“ Wann genau der letzte Öffnungstag sein wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Klar ist jedoch: Mit der Schließung verliert die Region einen bekannten Traditionsbetrieb und viele Gäste einen Ort, an dem Erinnerungen entstanden sind.