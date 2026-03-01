3:1 in Linz: Graz 99ers sichern sich die absolute Liga-Spitze

Was für ein Finish! Mit einem hart erkämpften 3:1-Auswärtssieg bei den Black Wings Linz sichern sich die Graz 99ers am letzten Spieltag des Grunddurchgangs sensationell Platz eins in der Liga.

Nach sieben Jahren kommt der Sieger wieder aus der Steiermark: Die Moser Medical Graz 99ers sicherten sich den ersten Platz.

Die 99ers gingen von Beginn an entschlossen zur Sache. Bereits in Minute 11 schlug es im Powerplay ein: Manuel Ganahl verwertete eiskalt zur frühen Führung. „Wir müssen am Gas bleiben. Es wäre schön, wenn wir noch eines schießen würden“, sagte der Torschütze in der ersten Drittelpause. Gesagt, getan. Nick Swaney, erstmals seit 26. Dezember wieder im Einsatz, erhöhte mit einem sehenswerten Rückhandschuss in Minute 26 auf 2:0. Ein Comeback nach Maß. Doch Linz gab sich nicht geschlagen. Nur drei Minuten später verkürzte Brian Lebler im Powerplay auf 1:2, plötzlich war wieder Spannung drin.

Nervenstärke im Finish

Im Schlussdrittel ließen die Grazer zwar zwei Überzahlspiele ungenutzt, defensiv standen sie jedoch stabil. Goalie Nico Wieser musste im letzten Abschnitt lediglich einen einzigen Schuss parieren, ein Beweis für die konzentrierte Abwehrarbeit. Als die Linzer alles nach vorne warfen, sorgte Chris Collins mit einem Treffer ins leere Tor für die Entscheidung. 3:1 und kurz darauf war klar: Die 99ers sind Tabellenführer.

Fokus auf die Play-offs

Acht Tage Pause stehen bevor, Zeit zum Regenerieren. Und Zeit, den historischen Erfolg kurz zu genießen. Denn eines ist klar: Mit Platz eins im Rücken gehen die 99ers heiß ins Titelrennen.